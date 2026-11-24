Hollywoodzka aktorka Jessica Alba ma wypłacić swojemu byłemu mężowi, producentowi Cashowi Warrenowi, kolejne 577 481 dolarów w ramach ugody finansowej dotyczącej ich rozwodu. Jest to kwota dodatkowa w stosunku do trzech milionów dolarów, które gwiazda miała już przekazać byłemu mężowi.

Według informacji podanych przez wydawnictwo, Kesha Warrenowi przyznano kwotę 577 481 dolarów z konta emerytalnego 45-letniej aktorki, otwartego w ramach programu HonorBar Inc. Profit Sharing Plan. Jednocześnie pozostałe środki na koncie pozostaną własnością Jessiki Alby.

Były mąż aktorki będzie mógł samodzielnie zdecydować, jak rozporządzić przyznaną kwotą: otrzymać ją w formie jednorazowej wypłaty lub przelać na indywidualne konto emerytalne lub do innego planu emerytalnego. Druga opcja pozwoli uniknąć potrącenia 20% podatku przy wypłacie środków.

Ponadto w ciągu najbliższego roku Warren będzie miał prawo zwrócić się na piśmie o wydanie wyciągów z konta. W takim przypadku Alba będzie zobowiązana do dostarczenia dokumentów w ciągu dziesięciu dni.

Jessica Alba i Cash Warren oficjalnie sfinalizowali rozwód w lutym 2026 roku. Jednak kwestie finansowe między byłymi małżonkami nadal pozostają przedmiotem uzgodnień.

Wcześniej aktorka została zobowiązana do wypłacenia byłemu mężowi trzech milionów dolarów w celu zrównoważenia podziału wspólnego majątku.

Ponadto byli małżonkowie podzielili po równo udziały w różnych spółkach, akcje The Honest Company oraz pozostałe należności z tytułu projektów zrealizowanych w trakcie trwania małżeństwa.

W ten sposób, nawet po oficjalnym zakończeniu małżeństwa, Alba i Warren nadal zajmują się regulowaniem skomplikowanych kwestii finansowych.

Przypomnijmy, że Jessica Alba i Cash Warren pobrali się w 2008 roku. W trakcie trwania małżeństwa urodziło się im troje dzieci.

Informację tę podaje serwis TMZ, powołując się na dokumenty sądowe.

Niedawno 45-letnia aktorka Jessica Alba, znana z filmów „Fantastyczna Czwórka” i „Miasto grzechów”, wzięła udział w pokazie damskiej kolekcji Zimmermann na sezon wiosna-lato 2027 roku. Wydarzenie odbyło się w ramach Paryskiego Tygodnia Mody.

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