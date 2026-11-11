Johnny Depp po raz pierwszy od ośmiu lat pojawi się na dużym ekranie w roli Scrooge’a

12 listopada 2026 roku na ukraińskie ekrany trafi gotycki film fantasy „Scrooge i duchy Bożego Narodzenia” (Ebenezer) z Johnnym Deppem w roli głównej. Film stanowi nową interpretację klasycznego dzieła Charlesa Dickensa „Opowieść wigilijna” i będzie pierwszym pojawieniem się znanego aktora na dużym ekranie od ośmiu lat.

Film opowiada historię Scrooge’a w nietypowej, gotyckiej wersji świątecznej klasyki. Długo oczekiwany powrót Deppa do wielkiego ekranu już przyciągnął uwagę fanów aktora.

O czym jest film

Ogólnie rzecz biorąc, główna fabuła filmu nie odbiega zbytnio od oryginału. W centrum akcji znajduje się zrzędliwy, złośliwy wobec całego świata stary skąpiec Ebenezer Scrooge, który szczególnie nienawidzi świąt Bożego Narodzenia. Gardzi ubogimi, nie szanuje swojego jedynego podwładnego, Boba Cratchita, i unika kontaktów ze swoim jedynym żyjącym krewnym, siostrzeńcem Fredem.

Jednak pewnej bożonarodzeniowej nocy odwiedza go duch dawnego partnera biznesowego (i jedynego przyjaciela) Jakuba Marleya, a także trzy duchy – przeszłych, obecnych i przyszłych Świąt Bożego Narodzenia. Pierwszy z nich pokazuje Skreczowi jego samego w młodości i przypomina o wydarzeniach, które uczyniły go tak zatwardziałym. Drugi ukazuje staruszkowi osoby ważne dla niego w tę świąteczną noc, a trzeci przedstawia mu ponure perspektywy śmierci w samotności. Wszystko, co zobaczył, zmusza Scrooge’a do zmiany swojego stosunku do otaczających go ludzi i do samych Świąt Bożego Narodzenia.

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Powrót Johnny'ego Deppa

Główną rolę w filmie zagrał skompromitowany Johnny Depp („Edward Nożycoręki”, „Co dręczy Gilberta Grape’a”, „Strach i wstręt w Las Vegas”, „Sleeping Beauty Valley”, „Swine Todd: Diabelny fryzjer z Fleet Street”, „Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda”, seria „Piraci z Karaibów”).

Niezwykle popularny w latach 90. i 2000. aktor zniknął z „dużych ekranów” na prawie 10 lat z powodu własnych problemów rodzinnych. W 2016 roku jego była żona, Amber Heard, oskarżyła go o przemoc domową. W kolejnych latach nadal podsycała skandal za pośrednictwem mediów, przez co Depp został praktycznie „wykluczony” z Hollywood – stracił rolę w serii „Fantastyczne zwierzęta”, a na kontynuację serii „Piraci z Karaibów” postawiono krzyżyk. Duże studia odmawiały współpracy z aktorem, więc utrzymywał się głównie dzięki rolom w niskobudżetowych projektach niezależnych.

Następnie miały miejsce wieloletnie procesy sądowe, które zakończyły się w 2022 roku zwycięstwem Deppa, który oskarżył Gerd o zniesławienie. Jednak po tym wydarzeniu giganci filmowi nie spieszyli się z przywróceniem go na ekrany. W rzeczywistości rola Ebenezera była jego pierwszą dużą produkcją od ośmiu lat. Co prawda zapłacono mu za nią „skromne” 5 milionów dolarów plus procent od wpływów kasowych – znacznie mniej niż aktor zarabiał u szczytu kariery. Ogólnie rzecz biorąc, studio Paramount zachowało ostrożność – na produkcję filmu wydano 38 milionów dolarów (nie licząc kosztów reklamy), więc w zasadzie ma on wszelkie szanse na zwrot kosztów w kasie.

Jeśli chodzi o samą rolę Deppa, to jak zwykle poradził sobie z nią znakomicie. Rola zrzędliwego staruszka pasowała mu znakomicie, a pod grubą warstwą makijażu łatwo było rozpoznać charakterystyczny styl gry aktorskiej – emocjonalny i wyrazisty, ten, za który mimo wszystko nadal kochają go miliony widzów.

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