49-letni piosenkarz EL Kravchuk wyznał, że po zakończeniu wojny chciałby zostać ojcem adopcyjnym.

Jak twierdzi, na razie nie podjął żadnych konkretnych kroków, ale uważa to za ważny cel życiowy.

Artysta zaznaczył, że po zakończeniu kariery scenicznej chce zająć się czymś pożytecznym dla społeczeństwa.

Piosenkarz opowiedział również, w jaki sposób przygotował swoje mieszkanie na przerwy w dostawach prądu. Najbardziej przydały się jemu i jego 87-letniej mamie małe lampki, które gromadzą energię i świecą podczas przerw w dostawach prądu.

Źródło: wywiad z Andrijem BLIK.

Hollywoodzki aktor Brad Pitt i jego partnerka Inés de Ramón ponownie przyciągnęli uwagę paparazzi podczas pobytu w Hiszpanii. Parę zauważono razem w pobliżu hotelu w ramach 74. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastiánie.

Zdjęcie: Brad Pitt w kamuflażu rozpoczął trasę promocyjną nowego filmu.

21-letnia córka Brada Pitta oficjalnie zrzekła się jego nazwiska.

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