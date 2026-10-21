Archeolodzy przypuszczają, że w rzymskim sarkofagu w Opactwie Westminsterskim w Anglii pochowano jednego z dwóch opatów. Wśród możliwych kandydatów jest Ælfwig, który kierował opactwem w latach 993–1020. Informuje o tym Live Science.

Rzymski sarkofag ze średniowiecznym krzyżem

Kamienny sarkofag znalazł główny murarz opactwa w 1869 roku. Na jego bocznej części zachował się łaciński napis nagrobny z IV wieku, poświęcony Walerianowi Amandinusowi. Tekst podaje, że sarkofag dla swojego ojca wykonali Walerian Superwentor i Marcellus.

Na pokrywie sarkofagu wyryto duży anglosaski krzyż z XI wieku. Wskazywało to, że rzymski sarkofag został wykorzystany do nowego pochówku kilka stuleci później. Do 2016 roku uważano, że wewnątrz nie pozostały żadne ludzkie szczątki, jednak podczas otwarcia sarkofagu w celu konserwacji odkryto kompletny szkielet.

Datowanie i możliwi kandydaci

Bioarcheolog James Langthorne w raporcie z 2016 roku ustalił, że szczątki należały do mężczyzny w średnim wieku i średniego wzrostu. Szkielet został naruszony: w czaszce znajdował się otwór, a kości rąk i nóg były przemieszane. U mężczyzny odnotowano również oznaki choroby zwyrodnieniowej stawów, dwa zagojone urazy żeber i podagrę.

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Datowanie radiowęglowe umieściło kości w okresie między 987 a 1052 rokiem, potwierdzając średniowieczne ponowne wykorzystanie sarkofagu. Archeolog konsultant Opactwa Westminsterskiego Warwick Rodwell uważa, że honorowy pochówek w kamiennym sarkofagu z dużym krzyżem niemal na pewno należał do opata.

Rodwell przeanalizował trzech opatów Westminsteru z tego okresu: Wulfsige’a, Ælfwiga i Wulfnotha. Wulfsige, który był opatem w latach 988–993, później został biskupem w innym miejscu, dlatego jego pochówek w opactwie jest mało prawdopodobny. Możliwymi kandydatami pozostają więc Ælfwig i Wulfnoth, który sprawował urząd w latach 1020–1049. Zdaniem badacza za Ælfwigiem może przemawiać to, że był już mnichem westminsterskim.

Przyczyna, dla której opata pochowano właśnie w rzymskim sarkofagu, nadal pozostaje nieznana. Naukowcy nie ustalili także jego pierwotnej lokalizacji. Sarkofag, wykonany z wapienia z Oxfordshire, jest obecnie eksponowany w Galeriach Diamentowego Jubileuszu Królowej w Opactwie Westminsterskim.

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