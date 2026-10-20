W Naha, w prefekturze Okinawa w Japonii, odbył się czwarty festiwal Okinawa China Music Festival, który zgromadził około 1700 odwiedzających. Organizatorem wydarzenia było Japońsko-Okinawskie Stowarzyszenie Chińskie, podaje ECNS.

Różnorodny program

Program obejmował taniec jazzowy, hulę — tradycyjny taniec hawajski — a także taniec tybetański. Widzom zaprezentowano również duet ze sztuką błyskawicznej zmiany masek — tradycyjną chińską sztukę sceniczną, w której wykonawcy szybko zmieniają maski.

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Tradycyjne sztuki

Na festiwalu zabrzmiał chöömej — mongolski śpiew gardłowy — a także odbyły się występy z grą na morin chuurze, tradycyjnym mongolskim instrumencie z głową konia. Grupa artystyczna Huaxin wykonała klasyczny chiński taniec „Nocna uczta w pałacu Tang”.

Podczas jednego z numerów ze zmianą masek wykonawcy wyszli do publiczności. Według ECNS program połączył międzynarodowe style taneczne z tradycyjnymi sztukami związanymi z grupami etnicznymi Chin.

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