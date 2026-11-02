Ah Girl, debiutancki pełnometrażowy film singapurskiej reżyserki Ang Geck Geck, otrzymał nagrodę za najlepszy film w azjatyckim konkursie filmów pełnometrażowych Silver Screen Awards. Ceremonia odbyła się 31 października w Singtel Waterfront Theatre w Singapurze w ramach 37. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Singapurze (SGIFF), informuje Channel NewsAsia.

Historia siedmioletniej dziewczynki

Ah Girl opowiada o siedmioletniej dziewczynce dorastającej w Singapurze lat 90., która próbuje zrozumieć rozstanie rodziców i związane z nim przeżycia. Ang Geck Geck rozpoczęła rozwijanie projektu w 2015 roku w Southeast Asian Film Lab SGIFF.

Na początku tego roku film otrzymał nagrodę jury młodzieżowego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rotterdamie. Reżyserka studiowała również w Busan Asian Film Academy, a jej krótkometrażowy film Broken Crayon został wyróżniony jako najlepszy film krótkometrażowy na Singapore Short Film Awards w 2012 roku.

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Inne wyróżnienia Silver Screen Awards

Nagrodę za najlepszą reżyserię w konkursie azjatyckich filmów pełnometrażowych zdobyła afgańska reżyserka Shahrbanoo Sadat za dramat No Good Men. Akcja filmu rozgrywa się w Kabulu i koncentruje się na operatorce telewizyjnej, której życie i kariera stają się niepewne po powrocie talibów do władzy.

Nagrodę za najlepszą rolę podzielili Pushpa Thing Lama za rolę w Elephants in the Fog oraz indonezyjska aktorka Putri Marino za Four Seasons In Java. Specjalną nagrodę jury otrzymał japoński dramat o dorastaniu Burn w reżyserii Makoto Nagahisy.

W konkursie filmów krótkometrażowych Azji Południowo-Wschodniej Singapore God eksperymentalnego animatora Exyla uznano za najlepszy singapurski film krótkometrażowy. Golden Island został najlepszym filmem krótkometrażowym Azji Południowo-Wschodniej, a nagrodę za reżyserię otrzymał Ratchapoom Boonbunchachoke za The Bovine Comedy.

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