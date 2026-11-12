FIЇNKA zaprezentowała teledysk o tęsknocie za domem, oparty na ludowej pieśni weselnej

Ukraińska piosenkarka FIЇNKA (Iryna Wychowanets) wydała nowy utwór „Pozdrowienia z Karpat”, oparty na ludowej piosence weselnej „Wże by-m była jechała”.

Wraz z utworem artystka zaprezentowała poruszający teledysk opowiadający o przymusowym pożegnaniu z rodzimą ziemią.

Zgodnie z fabułą dwie dziewczynki są zmuszone opuścić Karpaty, a spotykają się ponownie dopiero po wielu latach.

Piosenkarka zadedykowała ten utwór ukraińskim emigrantom, którzy opuścili ojczyznę, ale zachowali język, kulturę i tradycje.

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„Gdziekolwiek byśmy nie byli, dom zawsze żyje w sercu” – zaznaczyła FIЇNKA.

33-letnia ukraińska piosenkarka Iryna Wychowanets, znana pod pseudonimem scenicznym FIЇNKA, opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych ze stosowaniem botoksu. Artystka przyznała, że próbowała zastrzyków, jednak efekt jej się nie spodobał. Piosenkarka opowiedziała również o utracie wagi o 12 kilogramów.

Wideo: SadSvit i FIЇNKA zaprezentowali teledysk Burevij w stylu lat 70. o Karpatach i wolności.

Ukraińska piosenkarka Fiїnka, która wykonała utwór „Ołtarz” podczas koncertu ku pamięci Stepana Gigi, oświadczyła, że rodzina artysty zabroniła jej śpiewać tę piosenkę. O tej sytuacji artystka opowiedziała po uroczystości poświęconej piosenkarzowi.

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