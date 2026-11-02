32-letnia modelka Georgina Rodriguez zorganizowała imprezę tematyczną z przyjaciółmi i dziećmi.

Na tę okazję wybrała przerażającą stylizację martwej panny młodej — suknię ślubną pokrytą sztuczną krwią, welon oraz makijaż nadający twarzy blady wygląd.

Na zdjęciach opublikowanych na Instagramie Rodriguez pozowała wśród dekoracji cmentarza z szkieletem.

W jednej ze scen została żartobliwie zaatakowana nożem. Stylizacja przypominała bohaterkę kreskówki „Trup panny młodej”.

Krystianu Ronaldo nie pojawił się na świątecznych zdjęciach ani filmach.

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