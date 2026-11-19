82-letni hollywoodzki aktor Michael Douglas złożył swojej żonie Catherine Zeta-Jones życzenia z okazji 26. rocznicy ślubu.

Na zdjęciach widać nowożeńców w dniu ślubu. Catherine Zeta-Jones miała na sobie przepiękną białą suknię ślubną, a Michael Douglas wybrał klasyczny czarny smoking.

Aktor uzupełnił wpis romantycznym przesłaniem skierowanym do żony. Zaznaczył, że 26 lat wspólnego życia minęło niepostrzeżenie, ale był to wspaniały czas.

Z kolei Catherine Zeta-Jones również zadedykowała swój wpis mężowi. Aktorka opublikowała czarno-białe zdjęcie, na którym całuje się z Michaelem Douglasem na tle ośnieżonych krajobrazów Antarktydy. Zdjęcie zostało zrobione podczas ich podróży w 2026 roku.

„Kocham cię aż na koniec świata i z powrotem! Z okazji 26. rocznicy ślubu, Michael” – napisała gwiazda.

Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones pobrali się w Nowym Jorku 18 listopada 2000 roku. W tym małżeństwie urodziło się dwoje dzieci — syn Dylan i córka Caris.

Przez lata wspólnego życia para przeszła wiele prób, jednak nadal okazuje sobie uczucia i dzieli się romantycznymi chwilami. Małżonkowie nie ukrywają wzajemnej miłości i regularnie publicznie wyznają swoje uczucia.

Z okazji tej wyjątkowej rocznicy artysta opublikował na Instagramie archiwalne zdjęcia z ich ślubu, który odbył się 18 listopada 2000 roku.

Gwiazdy ekranu, małżeństwo aktorskie Catherine Zeta-Jones i Michaela Douglasa, 18 listopada 2026 roku świętowało jadeitową rocznicę ślubu. Para pozostaje w oficjalnym związku małżeńskim już od 26 lat.

Przypomnijmy, że amerykański aktor i producent Michael Douglas przybył do Kijowa 10 września 2024 roku. Od początku pełnej inwazji rosyjskiej aktywnie wspiera Ukrainę.

Wcześniej fundacja aktora i reżysera Seana Penna w Ukrainie, CORE, poinformowała, że przekaże Lwowi 100 tys. dolarów na odbudowę domów po ataku rosyjskich najeźdźców.

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