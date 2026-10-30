29 października ekskluzywna restauracja-pizzeria w Nowym Jorku, której partnerką biznesową jest niemiecka supermodelka Heidi Klum, świętowała trzecią rocznicę otwarcia. Na uroczystości zgromadzili się bliscy gwiazdy, w tym troje jej starszych dzieci.

Aby wesprzeć mamę, przybyli 22-letnia Leni Olumi, 21-letni Henry Samuel oraz 19-letni Johann. Przed obiektywami paparazzi rodzina pozowała razem i serdecznie się obejmowała.

Na imprezę supermodelka wybrała efektowną kreację ukraińskiej marki Lever Couture. Heidi Klum założyła jaskrawopomarańczową suknię z plisowanego tiulu, która falami opadała do podłogi i odsłaniała biodro modelki.

Gwiazda nie po raz pierwszy wybiera ubrania tej ukraińskiej marki. Stroje od Lever Couture regularnie pojawiają się w jej publicznych stylizacjach.

Ubrania tej ukraińskiej marki przyciągają również uwagę innych znanych kobiet. Wśród gwiazd, które pojawiały się w stylizacjach od Lever Couture, są Selena Gomez, Anne Hathaway i Milla Jovovich.

Strój tej marki wybiera również żona Jeffa Bezosa oraz inne znane osobistości. W ten sposób ukraińska marka modowa nadal pojawia się na imprezach towarzyskich oraz w garderobach światowych gwiazd.

Amerykańska gwiazda telewizyjna Kim Kardashian zaprezentowała swoją stylizację na Halloween 2026 roku. Tym razem celebrytka postanowiła wcielić się w swoją 13-letnią córkę North West, którą wychowuje wraz z byłym mężem – raperem Kanye Westem.

Podczas obchodów Halloween w Białym Domu prezydent USA Donald Trump i pierwsza dama Melania Trump powitali chłopca w radzieckim mundurze wojskowym. Chłopiec pojawił się na imprezie w kostiumie czołgisty z czapką w stylu radzieckim i naszywką wojsk czołgowych. Małżeństwo poczęstowało dzieci czekoladowymi słodyczami.

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