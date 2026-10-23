W Japonii 73-letni projektant gier i producent Nintendo Shigeru Miyamoto został ogłoszony laureatem Orderu Kultury. Będzie pierwszym laureatem tego odznaczenia związanym z branżą gier wideo, informuje The Japan Times.

Ceremonia w Dniu Kultury

Japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii ogłosiło przyznanie odznaczenia 23 października. Order Kultury jest przyznawany za osiągnięcia w dziedzinach sztuki, literatury, nauki i technologii. Oficjalna ceremonia wręczenia odbędzie się 3 listopada — w japońskie święto narodowe, Dzień Kultury. Nagrodę Miyamoto wręczy cesarz Naruhito.

Kariera w Nintendo

Miyamoto pracuje w Nintendo od 1977 roku, kiedy dołączył do firmy na stanowisku początkowym. Był jedną z kluczowych postaci twórczych przy tworzeniu serii Mario i The Legend of Zelda. Wśród jego prac są gra zręcznościowa Donkey Kong z 1981 roku, w której zadebiutowała postać Mario, a także Mario Bros. z 1983 roku, której był współreżyserem.

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Pochodzący z prefektury Kioto Miyamoto czerpał inspirację do The Legend of Zelda z dziecięcych spacerów po wiejskich obszarach Japonii. Był współtwórcą i projektantem gry z 1986 roku, a także producentem The Legend of Zelda: Ocarina of Time z 1998 roku. Gra ta była pierwszą w serii, w której wykorzystano trójwymiarowy widok z perspektywy trzeciej osoby zamiast dwuwymiarowej perspektywy z góry.

W ostatnich latach Miyamoto pracował również jako producent filmowych adaptacji Nintendo. Był producentem filmu The Super Mario Bros. Movie z 2023 roku, który zarobił ponad 1,3 mld dolarów w światowym box office, oraz The Super Mario Galaxy Movie, który po premierze w kwietniu 2026 roku zarobił ponad 1 mld dolarów. Produkuje także nadchodzący film The Legend of Zelda, którego premiera jest zaplanowana na 30 kwietnia 2027 roku.

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