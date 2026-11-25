Aktorka przyznała, że była wyczerpana trasami koncertowymi, tęskniła za kinem i nie widziała dla siebie możliwości rozwoju zawodowego w tym projekcie.

Ukraińska aktorka Radmila Szczogolewa, znana z roli milczącej asystentki Werki Serdiuczki, Geli, w programie „SV Show”, wyjaśniła, dlaczego zakończyła współpracę z showmanem Andrijem Danilkiem po ośmiu latach wspólnej pracy.

W wywiadzie udzielonym Alinie Dorotjuk artystka opowiedziała, że praca w projekcie nie była łatwa ze względu na liczne trasy koncertowe i występy. W końcu poczuła silne wyczerpanie i postanowiła szczerze porozmawiać z Danilkiem o swojej chęci odejścia.

„Była to kwestia mojego wyczerpania. Po prostu poczułam, że muszę odejść. Poinformowałam o tym wcześniej Andrieja, rozmawialiśmy. Powiedziałam, że nie chcę się starzeć w tym projekcie, czuję, że to już mój finał tutaj. Właściwie to tęskniłam za kinem” – mówi aktorka.

Według Radmili Szczogolewej przyczyną jej decyzji było nie tylko fizyczne i emocjonalne wyczerpanie. Aktorka pragnęła więcej pracować w kinie, a także liczyła na projekty teatralne, które kiedyś omawiali z Andriejem Danilkiem.

W szczególności planowali tworzyć musicale, które mogłyby stać się odrębnym kierunkiem tras koncertowych. Jednak te pomysły nigdy nie zostały zrealizowane.

„Była taka sytuacja, że się zgodziłam i chciałam jeździć, bo planowaliśmy stworzyć musical. Dla mnie to było bardzo interesujące. Chciałam właśnie takiej historii. On miał jakieś pomysły, coś razem wymyślaliśmy. Mieliśmy nawet fragmenty scenariusza z podziałem ról. Czekałam na jakąś teatralną historię, na to, co z tego wyniknie. Andriy bardzo interesował się muzyką, a ja jednak chciałam, żeby projekt rozwijał się w kierunku teatralnym” – mówi gwiazda.

Początkowo Radmila Szczogolewa i Andrij Danilko uzgodnili stopniowe zakończenie jej udziału w projekcie. Aktorka miała brać udział tylko w tych występach i wydarzeniach, gdzie jej obecność była strategicznie ważna. Jednocześnie mogła ostatecznie odejść, jeśli znalazłaby dla siebie inne zajęcie.

Jednak później Szczogolewa postanowiła ostatecznie zakończyć współpracę. Jak twierdzi, wpływ na to miały również problemy zdrowotne.

„Poczułam, że to już dla mnie koniec. Wykorzystałam się już na tyle, na ile mogłam. Nie widziałam dla siebie perspektyw rozwoju. Porozmawialiśmy z Andriejem, uzgodniliśmy, że będę jeździć tam, gdzie jest to strategicznie ważne, a potem zobaczymy: czy odejdę, zajmę się czymś własnym, czy będę jeździć na jakieś ważne projekty. Ale muszę być do końca szczera wobec siebie” – wyjaśniła aktorka.

Wcześniej Andrij Danilko, znany jako Werka Serdjuczka, w końcu skomentował skandal związany ze swoim występem w Kijowie 13 czerwca.

Znany ukraiński artysta Andrij Danilko, bardziej znany jako Werka Serdjuczka, odmówił udziału w jury krajowych eliminacji do konkursu piosenki Eurowizji.

Czytaj nas na