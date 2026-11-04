Szef Państwowej Agencji Filmowej spotkał się z Papieżem i podarował mu popiersie Dowżenki

Szef Państwowej Agencji Ukrainy ds. Kina Andrij Osipow spotkał się podczas wizyty w Rzymie z papieżem Lewem XIV. Podczas audiencji wręczył papieżowi popiersie wybitnego ukraińskiego reżysera Aleksandra Dowżenki.

Osipow opowiedział również głowie Kościoła katolickiego o wkładzie ukraińskiego artysty w rozwój światowej kinematografii.

Osipow przybył do Włoch, aby wziąć udział w „Dniach kina ukraińskiego i polskiego w Rzymie” – inicjatywie kulturalnej mającej na celu zapoznanie międzynarodowej publiczności z kinematografią ukraińską i polską, ich historią oraz współczesnymi osiągnięciami twórczymi.

Podczas pobytu w Watykanie szef Państwowej Agencji Filmowej miał okazję osobiście porozmawiać z papieżem w ramach ceremonii baciamano – krótkiego spotkania, podczas którego papież osobiście wita gości.

Osipow wręczył Leonowi XIV popiersie Aleksandra Dowżenki, wykonane przez pracowników studia filmowego w Odessie. Podczas rozmowy opowiedział o twórczości ukraińskiego artysty, jego wkładzie w kształtowanie się kinematografii narodowej oraz znaczeniu jego spuścizny dla kultury światowej.

Jak poinformowało Państwowe Biuro ds. Kina, papież udzielił również błogosławieństwa Andrijowi Osipowowi.

W urzędzie zaznaczono, że spotkanie stało się okazją do zaprezentowania ukraińskiego dziedzictwa kinematograficznego oraz podkreślenia roli kultury w dialogu międzynarodowym.

Oleksandr Dowżenko – ukraiński reżyser filmowy, pisarz i artysta, jeden z twórców ukraińskiego kina poetyckiego. Jego najbardziej znane dzieła to filmy „Zvenygora”, „Arsenał” i „Ziemia”. Ten ostatni uważany jest za jedno z najwybitniejszych dzieł światowej kinematografii niemej.

Informację tę podano z powołaniem się na Państwową Agencję Filmową Ukrainy.



Papież zareagował na misję humanitarną w Oleszkach.

Papież zainicjował przegląd koncepcji wojny sprawiedliwej, a Trump zareagował na to

Czytaj nas na