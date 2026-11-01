W Lagos w Nigerii gubernator stanu Lagos Babajide Sanwo-Olu wyszedł na wybieg podczas Lagos Fashion Week 2026. W finałowy wieczór głównych pokazów w pawilonach LagosFW przy hotelu Federal Palace zaprezentował ubrania nigeryjskiego projektanta mody męskiej Ugo Monye, podaje Premium Times.

Tydzień mody trwał od 28 października do 1 listopada i zgromadził ponad 60 projektantów z Afryki. Tematem wydarzenia było „CRAFTED: Heritage. Innovation. Circular Futures”. Sanwo-Olu określił udział w pokazie jako przyjemne doświadczenie i oświadczył, że wspiera osoby przyczyniające się do rozwoju branży modowej w Lagos.

Drugie pojawienie się na wybiegu

Był to drugi występ Sanwo-Olu na wybiegu Lagos Fashion Week. Po raz pierwszy wziął udział w pokazie 28 października 2023 roku, gdy wraz z profesjonalnymi modelami zakończył prezentację projektanta Emmy Kasbita. Wówczas gubernator wyjaśniał, że jego udział wynikał z dążenia administracji do wspierania sektora kreatywnego i wzmacniania jego wkładu w gospodarkę Nigerii oraz tworzenie miejsc pracy.

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Finałowy wieczór pokazów

Ugo Monye zaprezentował kolekcję w końcowej części programu wraz z Fruché i Ejiro Amos Tafiri. Projektant założył swoją markę w 2009 roku: początkowo działała ona dla kobiet i mężczyzn, lecz później skoncentrowała się na modzie męskiej. Monye uczestniczył w Lagos Fashion Week w latach 2017–2019, a także w latach 2021–2024.

Lagos Fashion Week zostało założone przez Omoyemi Akerele w 2011 roku. Według platformy umożliwia ono ponad 60 nigeryjskim i afrykańskim projektantom zaprezentowanie swoich prac międzynarodowej publiczności, w skład której wchodzi ponad 40 tysięcy sprzedawców detalicznych, dziennikarzy i konsumentów.

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