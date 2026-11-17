Ukraińska piosenkarka Jerry Heil przygotowuje wspólny utwór z chorwackim wykonawcą Baby Lasagną, który zdobył srebrny medal na Eurowizji 2024. Utwór nosi tytuł „Meow” („Miau”) i zostanie zaprezentowany już 20 listopada.

16 listopada Jerry Heil opublikowała na swoim profilu na Instagramie zapowiedź nowego utworu, w której pojawiła się wraz z chorwackim muzykiem Baby Lasagną. Wspólna piosenka Meow ujrzy światło dzienne 20 listopada.

Współpraca połączyła dwóch uczestników Eurowizji 2024, którzy reprezentowali Ukrainę i Chorwację. Wówczas Jerry Heil wystąpiła wraz z alyona alyona z utworem Teresa & Maria, a Baby Lasagna wykonał piosenkę Rim Tim Tagi Dim. Oba utwory stały się jednymi z największych hitów konkursu w Malmö.

W finale Eurowizji 2024 artyści znaleźli się również blisko siebie w końcowej klasyfikacji. Baby Lasagna zajął drugie miejsce, zdobywając 547 punktów, a ukraiński duet Jerry Heil i alyona alyona zdobył brąz z wynikiem 453 punktów. Jednocześnie w głosowaniu widzów zwyciężył chorwacki wykonawca, a Ukrainki zajęły drugie miejsce.

Pomimo przeważającej estetyki rockowej i metalowej, Baby Lasagna nie stroni od muzyki pop. Niedawno artysta zaprezentował własną wersję znanego hitu Britney Spears ...Baby One More Time, nadając mu cięższe, metalowe brzmienie.

Muzyk przyznał, że już w młodości słuchał tej amerykańskiej gwiazdy popu, choć wtedy niechętnie się do tego przyznawał. Swoje nowe dzieło nazwał niewielkim hołdem dla legendy popu.

Zapowiedź wspólnego utworu Jerry’ego Heila i Baby Lasagny przyciągnęła uwagę nawet oficjalnego konta Eurowizji. W komentarzach organizatorzy konkursu zareagowali na nadchodzącą premierę słowami: „Miauczymy bardzo głośno”.

Z międzynarodową współpracą piosenkarkę pogratulowali również ukraińscy przedstawiciele branży muzycznej. Wśród osób, które zostawiły komentarze pod postem, znalazły się prowadząca program „Fabryka gwiazd” Dasza Kubik, piosenkarki Kola i Kler, a także DJ Korolova, znana daleko poza granicami Ukrainy.

Wcześniej piosenkarka Jerry Heil i aktor Oleksandr Rudynskyi zostali bohaterami nowej ukraińskiej kampanii adidas Originals, poświęconej powrotowi sneakersów ADISTAR CONTROL 5. Model ten pojawił się po raz pierwszy w 2008 roku jako obuwie do stabilnego biegania po szosie.

Piosenka ukraińskich wokalistek Jerry Heil i alyona alyona „Teresa&Maria”, z którą reprezentowały Ukrainę na Eurowizji 2024, przekroczyła próg 1 miliarda odtworzeń.

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