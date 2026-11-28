Ukraińska piosenkarka Kamalia, która w 2023 roku rozwiodła się z pakistańskim biznesmenem Mohammadem Zahurem, wyznała, na jakich warunkach mogłaby ponownie nawiązać relacje z byłym mężem.

Pomimo rozwodu byli małżonkowie utrzymują przyjacielskie stosunki ze względu na dwie wspólne córki – Arabellę i Mirabellę.

Kamalia zaznaczyła, że nawet gdyby Zahur chciał ją odzyskać, sama jego chęć nie wystarczyłaby.

„To pod warunkiem, że mu wybaczę” – podkreśliła piosenkarka, nie ujawniając szczegółów.

Na pytanie, czy jest już gotowa wybaczyć byłemu mężowi i zrobić pierwszy krok w kierunku odnowienia relacji, piosenkarka odpowiedziała niejednoznacznie:

„Zobaczymy. Nie wiem”.

Z kolei Mohammad Zahur oświadczył, że obecnie jego serce jest wolne, jednak nadal jest gotów wspierać Kamalię.

„Moje serce jest wolne. Kocha moje dzieci. I to bardzo. Kocham też Kamalię. Jest matką moich dzieci” – powiedział biznesmen.

Niedawno artystka skomentowała możliwość ich ponownego zjednoczenia w programie „Sam na sam z Glamourem”.

Były mąż piosenkarki Kamalii, biznesmen Mohammad Zahur, zareagował na jej głośny wywiad. Artystka wyznała w nim, że oficjalnie nie była z nim w związku małżeńskim i przez wiele lat czuła się niedoceniana.

Piosenkarka Kamalia opowiedziała o swoim byłym chłopaku, który podnosił na nią rękę.

Wideo: Kamalia po rozwodzie z Zahurem oświadczyła, że nigdy nie była mężatką.

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