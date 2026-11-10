Kateryna Bużyńska opowiedziała o wsparciu ze strony swojego męża, Bułgara

Ukraińska piosenkarka Kateryna Bużyńska opublikowała wzruszający wpis poświęcony swojemu mężowi, bułgarskiemu biznesmenowi Dimitarowi Stojczewowi.

Jak twierdzi gwiazda, jej mąż nie tylko opanował język ukraiński i z szacunkiem odnosi się do lokalnych tradycji, ale także szczerze przeżywa losy narodu ukraińskiego w czasie wojny na pełną skalę. Ponadto Dimitar Stojczew angażuje się w działalność charytatywną swojej żony i pomaga jej wspierać Ukraińców.

O tym Kateryna Bużyńska napisała na Threads. Piosenkarka przyznała, że stosunek męża do Ukrainy budzi w niej szczególną dumę.

„Mój mąż jest obcokrajowcem, ale Ukraina już dawno stała się częścią jego życia i serca. Nauczył się języka ukraińskiego, z szacunkiem odnosi się do naszych tradycji, szczerze przeżywa losy naszego kraju i wspiera Ukraińców w tych trudnych czasach. Gdy tylko ma okazję, jeździ ze mną na trasy koncertowe, dzieli moje emocje, wspiera moje inicjatywy twórcze i charytatywne oraz pomaga zbierać datki. I wiecie, dla mnie to jest bardzo cenne” – napisała artystka ludowa Ukrainy.

Piosenkarkę szczególnie wzrusza szczere zaniepokojenie Dimitarem Stojczewem sytuacją na Ukrainie. Uważa, że stosunek męża do jej ojczyzny jest przejawem miłości i szacunku dla wszystkiego, co ma dla niej szczególne znaczenie.

Według Bużyńskiej prawdziwe uczucia nie ograniczają się wyłącznie do relacji między dwojgiem ludzi. Obejmują one również szacunek dla wartości, przekonań i wszystkiego, co jest drogie dla partnera.

„Zawsze powtarzam, że miłość to nie tylko sprawa dwojga ludzi. To także szacunek dla tego, co jest drogie każdemu z nas. A Ukraina to dla mnie moje korzenie, moja dusza, moja ziemia, mój ból i moja duma” – podkreśliła celebrytka.

W ten sposób Kateryna Bużyńska dała do zrozumienia, że wsparcie męża jest dla niej szczególnie cenne nie tylko w życiu osobistym, ale także w działalności twórczej i charytatywnej.

Artystka opublikowała rzadkie wspólne zdjęcie i opowiedziała, jak ważna dla jej partnera stała się Ukraina.

Przypomnijmy, że początek 2026 roku przyniósł głośny skandal w krajowym show-biznesie. Ludowa artystka Ukrainy Kateryna Bużyńska oficjalnie potwierdziła zakończenie wieloletniej współpracy z Mykołą Hrytskanem, informując o poważnym konflikcie i niegodnym zachowaniu ze strony kolegi.

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