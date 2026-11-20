Ukraińska prezenterka telewizyjna Kateryna Osadcza znalazła się w samym centrum rosyjskiego ataku w centrum Kijowa 19 listopada.

Jak twierdzi Osadcza, taka sytuacja przydarzyła się jej po raz pierwszy.

Chodzi o atak za pomocą dronów rakietowych, który rosyjskie wojska przeprowadziły na stolicę 19 listopada.

„Byłam w sprawach służbowych na Woźdzyżence, zupełnie tuż obok podczas »przylotu«. Nie idźcie w moje ślady, nie lekceważcie bezpieczeństwa. Teraz wiem, jak to jest ogłuchnąć od wybuchu, i widziałam, jak „przylatuje” na budynek Państwowej Służby Ratowniczej podczas pracy” – zaznaczyła prezenterka.

Kateryna Osadcza zwróciła się również publicznie do Rosjan, emocjonalnie reagując na skutki ataku i śmierć człowieka.

„Zastanawiasz się, ile jest tych „gdyby” w takich wydarzeniach… nie wyszłam wcześniej, nie wsiadłam do samochodu, nie „trafiło” w to wejście… W wyniku tych „uderzeń” zginął młody chłopak. Współczuję bliskim. Błoto, niech te „szahady” utkną wam w gardle. Nienawidzę tego” – napisała prezenterka.

Szczegóły tego, co przeżyła, opisała na swoim profilu na Instagramie.

Przypomnijmy, że ukraińska aktorka Olga Sumska znalazła się w epicentrum wybuchów podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów w nocy z 19 na 20 sierpnia. W przeddzień swoich 60. urodzin artystka wraz z mężem, aktorem Witalijem Borysiukiem, ukrywała się w schronie i przeżyła najintensywniejszą fazę ostrzału.

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