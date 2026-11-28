Ukraińscy aktorzy Kateryna Tyszkiewicz i Walenty Tomusiak po raz pierwszy pokazali twarz swojego syna Daniela, który skończył miesiąc. Z okazji tej małej uroczystości małżonkowie zrobili kilka rodzinnych zdjęć z maluchem i niebieskim tortem urodzinowym.

Dla pary chłopiec jest pierwszym wspólnym dzieckiem. Kateryna Tyszkiewicz podzieliła się na Instagramie emocjami związanymi z macierzyństwem i opowiedziała, jak stopniowo przyzwyczaja się do opieki nad niemowlęciem.

„Dzisiaj Daniel kończy miesiąc. Jakże ciekawie jest codziennie obserwować drobne zmiany na jego twarzy i zdawać sobie sprawę, że część z nich zachodzi dosłownie przy bezpośrednim udziale twojego ciała. Jak stopniowo pęcznieją małe policzki, jak wzmacnia się ciało i jak samej coraz mniej boisz się go podnosić, myć czy wkładać malutkie rączki w rękawki” – napisała aktorka.

Gwiazda serialu „Nic się nie zdarza dwa razy” przyznała, że wciąż dostosowuje się do nowej roli mamy. Jak twierdzi, jej mąż od samego narodzin syna czuł się pewniej w opiece nad maluchem.

„Nasz tata od samego początku był w tym wszystkim odważniejszy, a ja dopiero teraz nauczyłam się bez paniki zakładać naszemu maluchowi pieluchę” – podzieliła się Kateryna Tyszkiewicz.

Jak informowaliśmy, ukraińscy aktorzy Kateryna Tyszkiewicz i Walenty Tomusiak zostali rodzicami. 28 października 2026 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn, któremu nadali imię Daniel.

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