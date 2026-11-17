Amerykańska piosenkarka Katy Perry po raz pierwszy zwróciła uwagę opinii publicznej, pojawiając się razem ze swoim partnerem – byłym premierem Kanady Justinem Trudeau. Para wzięła udział w corocznej gali charytatywnej Baby2Baby Gala.

42-letnia artystka wybrała na tę okazję efektowną kreację autorstwa projektanta Antonio Grimaldi. Pojawiła się w sukience typu bustier, w całości wyszytej srebrzystymi cekinami.

Strój uzupełniała długa spódnica z atlasu w pudrowym odcieniu oraz dopasowana do niej peleryna. Całość dopełniały błyszczące kolczyki.

Szczególną uwagę przyciągnęła również nowa fryzura piosenkarki. Katy Perry zaprezentowała krótką fryzurę typu bob z podkręconymi końcówkami – najkrótszą fryzurę od dwóch lat. Włosy artystki były ułożone w delikatne fale z przedziałkiem na środku głowy.

Justin Trudeau dopasował się do eleganckiego stylu swojej partnerki. 54-letni polityk pojawił się na imprezie w kremowym smokingu z czarnymi spodniami, białą koszulą i czarnym motylkiem.

Na czerwonym dywanie Katy Perry i Justin Trudeau pozowali razem, uśmiechali się do fotografów i nie ukrywali wzajemnej czułości. Ich wspólne pojawienie się stało się jednym z najbardziej zauważalnych wydarzeń tego charytatywnego wieczoru.

Przypomnijmy, że amerykańska piosenkarka Katy Perry świętowała swoje 42. urodziny w towarzystwie swojego chłopaka – byłego premiera Kanady Justina Trudeau. Zamiast tradycyjnej imprezy urodzinowej zakochani zdecydowali się na aktywny wypoczynek: wybrali się do kanionu, wspięli się na skałę i popływali kajakami.

Wcześniej były premier Kanady Justin Trudeau w oryginalny sposób wsparł swojego 18-letniego syna Xaviera, który rozwija karierę muzyczną pod pseudonimem Xav. Polityk zatańczył do nowego utworu syna „Downtown”, pokazując, że jest gotów wspierać jego twórcze przedsięwzięcia.

Przypomnijmy, że w sieciach społecznościowych aktywnie krąży filmik amerykańskiej piosenkarki Katy Perry, na którym użytkownicy dostrzegli byłego premiera Kanady Justina Trudeau.

Wcześniej Katy Perry i Justin Trudeau po raz pierwszy pojawili się razem na czerwonym dywanie.

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