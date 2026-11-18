Gwiazdy ekranu, małżeństwo aktorskie Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas, 18 listopada 2026 roku będą obchodzić jadeitową rocznicę ślubu. Para pozostaje w oficjalnym związku małżeńskim już od 26 lat.

Catherine Zeta-Jones pokazała, w jakim niezwykłym miejscu świętują tę rocznicę. Aktorka jako jedna z pierwszych złożyła mężowi życzenia, publikując na Instagramie wspólne zdjęcie zrobione podczas ich podróży na Antarktydę. W poście zwróciła się do ukochanego, pisząc, że kocha go aż na koniec świata i z powrotem.

Źródło: Instagram.

Przypomnijmy, że amerykański aktor i producent Michael Douglas przybył do Kijowa 10 września 2024 roku. Od początku pełnej inwazji rosyjskiej aktywnie wspiera Ukrainę.

Wcześniej fundacja aktora i reżysera Seana Penna w Ukrainie, CORE, poinformowała, że przekaże Lwowi 100 tys. dolarów na odbudowę domów po ataku rosyjskich najeźdźców.

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