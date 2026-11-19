KHAYAT i alyona alyona zaprezentowali wspólną piosenkę „Ljut” poświęconą ludzkiej okrucieństwu
W utworze artyści poruszają temat fałszu, podwójnych standardów, niesprawiedliwości oraz złości, która narasta w ludziach.
Pomysł na duet zrodził się spontanicznie. Wykonawcy połączyli różne style muzyczne, a wraz z utworem zaprezentowali animowany teledysk w stylu kreskówkowym.
Według alyona alyona gniew jest dziś odczuwalny wszędzie – zarówno w internecie, jak i w prawdziwym życiu. Jednocześnie piosenka nie nawołuje do agresji, a jedynie oddaje emocje, o których społeczeństwo często milczy.
Ukraińska raperka alyona alyona (Alona Sawranenko) pokazała, jak wygląda jej brzuch drugiego dnia po operacji zmniejszenia żołądka. Artystka pokazała blizny i opowiedziała o swoim samopoczuciu po zabiegu chirurgicznym.
Wcześniej raperka Alyona Alyona przyznała, że poddała się operacji bariatrycznej.
Wcześniej Alyona alyona opowiadała o życiu z wagą 125 kg i problemach zdrowotnych.