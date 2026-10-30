Halle Berry utraciła prawo do opieki nad swoim 13-letnim synem

Amerykańska aktorka Halle Berry nie ma już prawa do opieki fizycznej nad swoim młodszym synem, 13-letnim Maceo. Wcześniej dzieliła opiekę nad chłopcem po równo z jego ojcem — francuskim aktorem Olivierem Martinezem. Obecnie, przynajmniej tymczasowo, głównym opiekunem fizycznym dziecka został Martinez.

Ponadto, zgodnie z orzeczeniem sądu, Berry nie będzie już mogła zostawiać syna na noc w swoim domu.

Jednocześnie 60-letniej Holly Berry udało się doprowadzić do uchylenia jednego z ograniczeń. Sąd uchylił nakaz, który ograniczał jej kontakty z Maseo. Został on wydany po tym, jak aktorka została oskarżona o przemoc fizyczną wobec syna.

Adwokat Oliviera Martineza nazwał uzyskanie przez swojego klienta prawa do głównej opieki fizycznej nad dzieckiem „ogromnym zwycięstwem”.

Przedstawiciel Holly Berry wyjaśnił, że opieka prawna nad Maceo pozostaje na razie wspólna – 50/50. Zmiany dotyczą zatem wyłącznie opieki fizycznej oraz warunków pobytu chłopca z matką.

Sąd planuje powrócić do rozpatrywania kwestii opieki w listopadzie. Wówczas mogą zostać podjęte dalsze decyzje dotyczące praw rodzicielskich Halle Berry i Oliviera Martineza.

Informuje o tym serwis TMZ.

Były mąż Holly Berry, aktor Olivier Martinez, oskarżył ją o przemoc fizyczną wobec ich 12-letniego syna Maceo. W związku z tym sąd w Los Angeles wydał tymczasowy nakaz zakazujący i zmienił harmonogram spotkań Berry z dzieckiem. Aktorka zaprzecza zarzutom, a jej adwokatka określiła oświadczenie Martineza jako bezpodstawne i wprowadzające w błąd.

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