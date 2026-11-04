Krystyna Gornak przyznała, że przechodzi przez trudny emocjonalnie okres

Notariuszka, blogerka i uczestniczka programu „Kawaler – 15” Khrystyna Horniak opowiedziała o trudnym emocjonalnie okresie, przez który obecnie przechodzi.

„Jestem zmęczona. Chcę po prostu być kobietą. Rzadko dzielę się takimi chwilami, ale ostatnio naprawdę nie jest mi łatwo. I chyba trochę zmęczyło mnie bycie tą, która zawsze da radę, zawsze sobie poradzi, pomoże, wesprze, znajdzie rozwiązanie zarówno dla siebie, jak i dla wszystkich wokół” – wyznała Gornjak.

Według blogerki często pomaga innym, zapominając o własnych potrzebach. Teraz Khrystyna chce pozwolić sobie na odpoczynek i przestać wymagać od siebie ciągłej produktywności.

„Nie wymagać od siebie produktywności w każdej sekundzie. Nie wyrzucać sobie odpoczynku. Nie próbować być silną tam, gdzie po prostu chce się odetchnąć lub popłakać. Chcę nauczyć się stawiać siebie na pierwszym miejscu nie tylko wtedy, gdy wszystko jest w porządku, ale przede wszystkim wtedy, gdy nie jest mi łatwo” – napisała.

Gornyak opowiedziała również, że pragnie odzyskać wewnętrzny spokój i znów poczuć smak życia.

„Moim głównym zadaniem jest wydostać się z tej emocjonalnej otchłani. Odzyskać wewnętrzny spokój, iskrę. I znów w pełni poczuć smak życia. Bo wszystko, co mnie otacza, to gasi” – podzieliła się Khrystyna.

Na koniec dodała, że czasami najlepszą rzeczą, jaką można dla siebie zrobić, jest zaprzestanie stawiania sobie zbyt wysokich wymagań.

Źródło: media społecznościowe

56-letni duński aktor Nikolaj Coster-Waldau, znany z roli Jaime'a Lannistera w serialu „Gra o tron”, niespodziewanie zawitał do Kijowa. Gwiazdę zauważono w kilku miejscach stolicy, a podczas alarmu powietrznego zszedł do metra, zabierając ze sobą śpiwór.

Ukraińska choreografka Ilona Gwoźdźowa znalazła się w centrum skandalu po tym, jak powtórzyła taneczny trend Rosjanki Poliny Glend. Obserwujący gwiazdę oskarżyli ją o promowanie rosyjskich treści i wezwali do usunięcia filmu.

Wcześniej ukraiński piosenkarz Witalij Kozłowski zapomniał tekstu własnej piosenki „Mala” w trakcie występu. Artysta nie stracił jednak zimnej krwi, z humorem wyszedł z tej sytuacji, a publiczność wsparła go burzliwymi oklaskami.

Czytaj nas na