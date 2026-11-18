Film „KILLHOUSE” Lubomira Lewickiego szykuje się do szerokiej premiery w USA: w Waszyngtonie zaprezentowano anglojęzyczną wersję

Ukraiński wojskowy thriller akcji „KILLHOUSE” w reżyserii Lubomira Lewyckiego został po raz pierwszy pokazany w Stanach Zjednoczonych. Pokaz w Waszyngtonie wywarł ogromne wrażenie na widzach i zgromadził pełną salę w zabytkowym teatrze Burke, położonym w Memorialu Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych niedaleko Kapitolu.

Na pokazie obecni byli członkowie Kongresu USA, amerykańscy żołnierze, przedstawiciele amerykańskich struktur obronnych, wywiadowczych i bezpieczeństwa, dyplomaci oraz międzynarodowi zwolennicy Ukrainy.

Film „KILLHOUSE” powstał w trakcie pełnej inwazji z udziałem czynnych ukraińskich żołnierzy. Film jest inspirowany prawdziwą operacją ratowania ludności cywilnej przy pomocy dronów, o której wcześniej opowiadano w wielokrotnie nagradzanym filmie dokumentalnym „Idź za mną”. Film łączy widowiskową kinową akcję z autentycznym obrazem współczesnej wojny, w której technologia odgrywa kluczową rolę. W centrum fabuły znajduje się opowieść o męstwie, zaufaniu, poświęceniu i wartości ludzkiego życia.

Po seansie odbyła się dyskusja panelowa. Otworzył ją przemówieniem emerytowany generał-porucznik armii amerykańskiej Kit Kellogg, były specjalny przedstawiciel Białego Domu ds. Ukrainy.

„Film wywarł na mnie ogromne wrażenie. Cała Ameryka powinna go obejrzeć. To naprawdę wspaniały, poruszający film, który oddaje ducha narodu ukraińskiego. Walczą jak jedna drużyna, walczą razem, walczą o to, o co my walczyliśmy 250 lat temu” – skomentował Kit Kellogg.

W dyskusji wzięli również udział reżyser Lubomir Lewicki, współproducent filmu, współzałożyciel i dyrektor generalny Work.ua Artur Mychno, założyciel i dyrektor generalny PTSI Bill Cole, a także ukraińscy żołnierze — przedstawiciele jednostek zaangażowanych w realizację filmu.

Uczestnicy omówili realia współczesnej wojny, transformacyjną rolę najnowszych technologii, wyjątkowe doświadczenie bojowe Ukrainy oraz strategiczne znaczenie dalszej współpracy między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi. Osobno poruszono temat przyszłej szerokiej premiery filmu dla amerykańskiej publiczności: podczas wydarzenia zaprezentowano nową międzynarodową wersję „KILLHOUSE”, specjalnie dostosowaną dla anglojęzycznych widzów.

„Film pomógł Amerykanom emocjonalnie zrozumieć nowy charakter współczesnej wojny. Dla mnie szczególnie ważne jest, że film ten staje się pretekstem do ponownego przemyślenia podejścia do bezpieczeństwa i wsparcia Ukrainy, która dziś broni nie tylko siebie, ale także bezpieczeństwa daleko poza granicami swojego kraju” – skomentował Lubomir Lewicki.

Pierwszy pokaz filmu „KILL HOUSE” w Stanach Zjednoczonych zorganizował amerykański Instytut Pokoju poprzez Siłę (Peace Through Strength Institute, PTSI), zajmujący się bezpieczeństwem narodowym, polityką obronną i rozwojem partnerstw międzynarodowych, oraz hollywoodzki dystrybutor filmu we współpracy z Ukrainian Films USA i Ambasadą Ukrainy w USA.

Zespół twórców jest przekonany, że poruszająca historia może pogłębić zrozumienie walki Ukrainy, pokazać ludzką cenę obrony wolności oraz przypomnieć, dlaczego dalsze wsparcie Ameryki pozostaje niezbędne w konfrontacji z rosyjską agresją.

Pokaz w Waszyngtonie stał się symbolicznym punktem styku doświadczeń bojowych Ukrainy, amerykańskiej społeczności obronnej oraz międzynarodowej kinematografii. Przede wszystkim jednak wydarzenie to urzeczywistniło główne przesłanie filmu:

„Nie ma ciebie, nie ma mnie. Jesteśmy tylko my”.

Pokaz odbył się przy wsparciu partnerów filmu — firm „Karpatska Dzherelna”, Work.ua, „Nova Poshta”, „Darnitsa” oraz przedsiębiorstwa energetycznego NUE.

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