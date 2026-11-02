Australijski reżyser, scenarzysta i dziennikarz Allan Clarke został dyrektorem artystycznym 11. Festival du Cinéma Aborigène Australien — festiwalu kina rdzennych mieszkańców Australii, który odbędzie się w grudniu w Paryżu we Francji. Informuje o tym ABC News Australia.

Clarke jest przedstawicielem ludów Muruwari i Gomeroi, który dorastał w mieście Bourke w stanie Nowa Południowa Walia, a obecnie mieszka w Paryżu. Jest także nagradzanym dziennikarzem i reżyserem filmów dokumentalnych The Dark Emu Story oraz The Bowraville Murders.

Program festiwalu

Tematem tegorocznego festiwalu jest Kinetic — Tradition in Motion: Cinema in Revolt. Clarke powiedział, że chce skupić uwagę na reżyserach, którzy podważają ustalony porządek, na nowo interpretują i zmieniają gatunki filmowe, opowiadając historie rdzennych mieszkańców Australii.

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W programie znajdą się filmy uznanych twórców: Warwicka Thorntona, Wayne'a Blaira i Danielle Maclean. Według Clarke'a w ostatnich latach kino rdzennych mieszkańców Australii coraz częściej sięga między innymi po gatunki komedii romantycznej i horroru.

Platforma dla australijskich historii

Założycielka festiwalu Greta Morton-Ellange zaznaczyła, że wcześniej nie było odrębnej platformy dla kina rdzennych mieszkańców Australii we Francji i Europie. Takie filmy mogły trafiać do programów dużych festiwali w Cannes, Berlinie i Toronto, jednak nie było wyspecjalizowanego festiwalu.

Clarke chce przeciwdziałać negatywnym stereotypom dotyczącym rdzennych Australijczyków i poszerzyć wyobrażenia europejskiej publiczności o ich współczesnym wkładzie w kulturę międzynarodową. Zauważył, że znaczną część znanych Europejczykom filmów i programów telewizyjnych o rdzennych mieszkańcach Australii stworzyły osoby nienależące do tych ludów. Szefowa działu treści rdzennych mieszkańców w Screen Australia, Gillian Moody-Ardler, powiedziała, że międzynarodowa publiczność jest zainteresowana takimi historiami.

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