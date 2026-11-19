Książę Albert II, księżna Charlene oraz ich 11-letnie dzieci – książę Jacques i księżniczka Gabriella – wspólnie wzięli udział w obchodach Święta Narodowego Monako.

Rodzina uczestniczyła w uroczystej mszy świętej w katedrze św. Mikołaja.

Na tę okazję księżna Charlène wybrała mleczno-kremowy garnitur z kwiatowymi zdobieniami oraz dopasowany kapelusz. Jej córka Gabriella pojawiła się w płaszczu w podobnym odcieniu z analogicznymi elementami dekoracyjnymi.

Książę Albert II miał na sobie paradny mundur suwerennego księcia, a książę dziedziczny Jacques – mundur karabinierów monakijskich.

19 listopada w Monako obchodzony jest Dzień Księcia – główne święto narodowe księstwa. Tego dnia kraj oddaje hołd swojemu monarchowi, rodzinie książęcej oraz historii państwa. Obchody towarzyszą uroczyste ceremonie, parada wojskowa, nabożeństwo, wręczanie odznaczeń oraz różne wydarzenia dla mieszkańców i gości Monako.

Wcześniej książę William po raz pierwszy skomentował stan zdrowia Kate Middleton po chorobie nowotworowej.

Księżna Kate podczas wizyty w Szkocji zaprezentowała płaszcz własnego projektu.

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