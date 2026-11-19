Ukraińska piosenkarka i była członkini zespołu „VIA Gra” Misha Romanova poinformowała, że przeszła operację. Artystka opublikowała zdjęcie z sali szpitalnej, nie podała jednak szczegółów dotyczących rodzaju zabiegu chirurgicznego, któremu została poddana.

Niedawno piosenkarka udostępniła na Instagramie zestawienie zdjęć z listopada. Wśród nich obserwujący zauważyli zdjęcie ze szpitala, na którym Romanowa leży w sali z cewnikiem w ręce.

W poście piosenkarka podsumowała miniony miesiąc i opowiedziała, że okazał się on pełen wydarzeń. Pomimo napiętego harmonogramu artystka znalazła czas nie tylko na pracę i prywatne spotkania, ale także na operację.

„Listopad jeszcze się nawet nie skończył, a ja mam już wrażenie, jakbym przeżyła małe, odrębne życie. Zdążyłam wystąpić na scenie, uczestniczyć w ważnych spotkaniach, poddać się operacji (tak, w moim harmonogramie znalazło się miejsce nawet na taką pozycję), przejść prawdziwy maraton zabiegów kosmetycznych, zobaczyć bliskich mi ludzi, w końcu poznać małą księżniczkę – córeczkę mojej przyjaciółki, spotkać się z przyjaciółmi i poczuć tyle ciepła, czułości i troski od ukochanej osoby. I pośród tego całego szalonego rytmu po raz kolejny zrozumiałam, jak bardzo kocham Kijów” — napisała Misha Romanowa.

Piosenkarka nie ujawniła, jaką dokładnie operację przeszła. Artystka nie podała również szczegółów dotyczących swojego stanu zdrowia po zabiegu.

Artystka opublikowała na swoim Instagramie zestawienie zdjęć z listopada.

Wcześniej ukraińska prezenterka telewizyjna Natali Solonik poinformowała o przebiegu swojej rekonwalescencji po poważnym wypadku drogowym, w którym odniosła ciężkie obrażenia.

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