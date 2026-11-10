Ukraiński piosenkarz Nazarii Huk, znany pod pseudonimem scenicznym Yulik, powiedział, że dzięki pracy dydaktycznej uzyskał odroczenie od mobilizacji.

Artysta zaznaczył, że od wielu lat prowadzi zajęcia z aktorstwa, dykcji scenicznej, teatru, dramaturgii i sztuki. Jak twierdzi, to właśnie praca dydaktyczna stanowi podstawę do uzyskania odroczenia.

Jednocześnie Yulik nie wykluczył, że w przyszłości może wstąpić do Sił Obronnych, jednak na razie nie ma takich planów.

Nazarii Huk był członkiem zespołu DZIDZIO w latach 2012–2018, gdzie pełnił funkcję klawiszowca i wokalisty wspierającego. Następnie rozpoczął karierę solową.

Źródło: projekt „Sam na sam z Glamourem”

Ukraiński piosenkarz Maks Barskich zakończył wieloletnią współpracę z reżyserem Alanem Badojewem. Poznali się w programie „Fabryka gwiazd” i przez 18 lat wspólnie stworzyli wiele hitów oraz teledysków.

Ukraiński wykonawca Max Barskich podpisał kontrakt z firmą Sony Music, pisze „Segodnia”. Wśród jej klientów znajdują się Beyoncé, Justin Timberlake, Michael Jackson, Whitney Houston i wiele innych gwiazd.

Ukraiński piosenkarz Max Barskich oświadczył, że nie zwróci obywatelom Rosji pieniędzy za bilety na jego odwołane koncerty.

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