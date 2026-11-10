Były członek zespołu DZIDZIO wyjaśnił, na jakiej podstawie uzyskał odroczenie od mobilizacji
Ukraiński piosenkarz Nazarii Huk, znany pod pseudonimem scenicznym Yulik, powiedział, że dzięki pracy dydaktycznej uzyskał odroczenie od mobilizacji.
Artysta zaznaczył, że od wielu lat prowadzi zajęcia z aktorstwa, dykcji scenicznej, teatru, dramaturgii i sztuki. Jak twierdzi, to właśnie praca dydaktyczna stanowi podstawę do uzyskania odroczenia.
Jednocześnie Yulik nie wykluczył, że w przyszłości może wstąpić do Sił Obronnych, jednak na razie nie ma takich planów.
Nazarii Huk był członkiem zespołu DZIDZIO w latach 2012–2018, gdzie pełnił funkcję klawiszowca i wokalisty wspierającego. Następnie rozpoczął karierę solową.
Źródło: projekt „Sam na sam z Glamourem”
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