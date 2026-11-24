Muzyka poważna stopniowo wykracza poza granice sal koncertowych. Miejscem wykonania może być teraz kaplica klasztorna, aula uniwersytecka czy leśna polana. Zadania wykonawcze również wykraczają poza ramy tradycyjnej praktyki: muzycy pracują z notacją graficzną, efektami dźwiękowymi na pograniczu tonu muzycznego i hałasu oraz przestrzennym rozmieszczeniem zespołu. W tym procesie powstaje odrębny typ zespołów — niewielkich międzynarodowych zespołów, które tworzy się w celu realizacji konkretnych projektów i które działają w ścisłym dialogu twórczym z kompozytorami.

Jednym z takich zespołów jest STRO.MY Ensemble — praskie zgrupowanie zajmujące się współczesną muzyką akademicką. Jesienią 2022 roku zespół zaprezentował dwa programy koncertowe z udziałem ukraińskiej skrzypaczki Lidii Mordjuk: występ w Martinů Hall Akademii Sztuk Muzycznych w Pradze (HAMU) w ramach międzynarodowego festiwalu Dvořák Prague oraz koncert z cyklu MODERNA, poświęcony prezentacji albumu Spoken czeskiego kompozytora Karela Havlíčka. W składzie STRO.MY Ensemble Lidiya Mordyuk od momentu powstania zespołu pełniła funkcję koncertmistrzyni — Principal First Violin.

Lidia Mordjuk jest absolwentką Narodowej Akademii Muzycznej im. P. I. Czajkowskiego na Ukrainie, klasy Bogdany Pivnenko. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje praktykę kameralną i orkiestrową na Ukrainie oraz w Europie, a od 2022 roku – współpracę przy międzynarodowych projektach współczesnej muzyki akademickiej w Europie.

O specyfice pracy koncertmistrzyni we współczesnym zespole akademickim, o tym, jak powstają decyzje wykonawcze bez odwoływania się do jakiejkolwiek wcześniejszej tradycji, oraz o doświadczeniach związanych z występami na praskich scenach jesienią 2022 roku — w rozmowie z Lidią Mordjuk.

„We współczesnym zespole koncertmistrz staje się aktywnym współtwórcą koncepcji wykonawczej”

— Lidio, Pani stanowisko to „Principal First Violin STRO.MY Ensemble”. Dla słuchacza, który ma jedynie ogólną wiedzę na temat struktury orkiestry, może to oznaczać po prostu „pierwszą skrzypkę” zespołu. Jednak, o ile dobrze rozumiem, we współczesnym zespole ta rola jest znacznie szersza?

— Tak, w kontekście STRO.MY Ensemble koncertmistrz to przede wszystkim muzyk, który zapewnia artystyczną spójność sekcji smyczkowej i stanowi główne ogniwo współpracy między dyrygentem a zespołem. Jako koncertmistrzyni koordynowałam pracę sekcji smyczkowej, w skład której wchodziły drugie skrzypce, altówka, wiolonczela i kontrabas, oraz odpowiadałam za jej muzyczną spójność podczas prób i występów.

Sama specyfika nowej muzyki akademickiej stawia przed tą rolą szczególne wymagania. Kiedy utwór jest wykonywany po raz pierwszy, zespół zazwyczaj nie ma się na czym oprzeć, poza samą partyturą. Wiele decyzji dotyczących brzmienia, pociągnięć smyczkiem i charakteru fraz rodzi się bezpośrednio podczas prób w dialogu z kompozytorem i zespołem. Praca ta przypomina przy tym pracę w laboratorium: muzycy eksperymentują z brzmieniem, rozmieszczeniem w przestrzeni, nietradycyjnymi technikami wykonawczymi i stopniowo odnajdują najdokładniejsze sposoby realizacji zamysłu autora. W tym procesie koncertmistrz staje się jednym z kluczowych uczestników kształtowania koncepcji wykonawczej.

— Gdzie przebiega granica między realizacją zamysłu autora a własną inicjatywą wykonawczą?

— Dla mnie ta granica przebiega tam, gdzie inicjatywa wykonawcza pozostaje sposobem realizacji zamysłu autora, a nie jego substytutem. Partytura i koncepcja artystyczna kompozytora wyznaczają główny kierunek, ale podczas prób często trzeba znaleźć konkretne środki wykonawcze, które pozwolą w pełni wyeksponować tę koncepcję.

O takich rozwiązaniach rozmawialiśmy bezpośrednio z kompozytorem. Jeśli propozycja wykonawcza pomagała dokładniej przekazać jego ideę lub pozwalała skuteczniej zrealizować ją w praktyce, mógł ją poprzeć. Nie było to zatem odejście od koncepcji autorskiej, lecz twórczy dialog mający na celu znalezienie jej najbardziej przekonującego brzmienia.

Na przykład w jednym z utworów kompozytor powierzył mi koordynację sekcji smyczkowej podczas tworzenia efektu dźwiękowego przypominającego głośny oddech. Efekt ten odtwarzaliśmy w nietradycyjny sposób, wykorzystując nie zwykłe brzmienie strun, lecz włosie smyczków oraz drewnianą powierzchnię płyty rezonansowej instrumentów. Wszyscy wykonawcy musieli wykonywać te ruchy w sposób zgrany, aby poszczególne dźwięki połączyły się w jedną falę dźwiękową. Jednocześnie efekt nie miał przypominać mechanicznie zsynchronizowanego wykonania zespołowego: zgodnie z zamysłem kompozytora sekcja smyczkowa miała brzmieć jak jeden żywy organizm, w którym każda fraza naturalnie rodzi się, rozwija się i wygasa — tak samo jak oddech.

W tym epizodzie faktycznie koordynowałam sekcję smyczkową od wewnątrz: muzycy kierowali się moimi gestami, oddechem oraz początkiem każdej frazy. Moim zadaniem było zapewnienie precyzyjnej zgranie ruchów, a jednocześnie zachowanie naturalności brzmienia, zakodowanej w zamierzeniu autora. Właśnie w tym widzę rolę koncertmistrza: nie zmieniać koncepcji kompozytora, ale wziąć na siebie odpowiedzialność za to, by została ona precyzyjnie i przekonująco zrealizowana przez całą sekcję smyczkową.

„Występ w ramach Dvořák Prague to wyjście do publiczności jednego z najbardziej znaczących europejskich festiwali”

— Jesienią 2022 roku zespół STRO.MY miał dwa znaczące występy. Zacznijmy od pierwszego — 24 września w Martinů Hall Akademii Sztuk Muzycznych, w ramach festiwalu Dvořák Prague. Opowiedz o formacie tego występu.

— Był to showcase — profesjonalny program prezentacyjny w ramach festiwalu. Format ten zainicjował czeski waltornista Radek Baborák jako okazję dla młodych muzyków i kompozytorów do zaprezentowania swoich projektów profesjonalnej publiczności festiwalu Dvořák Prague. Dvořák Prague to prestiżowy czeski festiwal muzyki akademickiej, którego program tradycyjnie łączy nazwiska światowej sławy z prezentacją młodych wykonawców i kompozytorów.

Informacje dodatkowe. Radek Baborák — jeden z najbardziej znanych współczesnych waltornistów na świecie: w latach 2003–2010 solista-waltornista Berlińskiej Orkiestry Filharmonicznej, laureat Międzynarodowego Konkursu ARD w Monachium w 1994 roku, Międzynarodowego Konkursu „Praska Wiosna” oraz innych czołowych europejskich konkursów. Od 2008 roku aktywnie występuje jako dyrygent.

Zespół STRO.MY został zaproszony na showcase, aby zaprezentować dwa utwory czeskiego kompozytora i dyrygenta Jiřího Trtika, który założył ten zespół. Sala Martinů była tego dnia wypełniona po brzegi; wydarzenie skierowane było przede wszystkim do środowiska profesjonalistów oraz gości festiwalu.

„W holu wydziału prawa, który nieoficjalnie nazywają »basenem«”

— Trzy tygodnie później odbył się drugi koncert — 16 października, w ramach cyklu MODERNA. Miejsce było nietypowe, opowiedzcie o tym.

— Tak, koncert odbył się w Pradze — w holu Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola. Ze względu na charakterystyczną architekturę i właściwości akustyczne przestrzeń tę nieoficjalnie nazywa się „basenem”. Stąd właśnie wzięła się nazwa artykułu czeskiego magazynu muzycznego klasikaplus.cz „Karel Havlíček v bazénu”, poświęconego temu koncertowi. Seria MODERNA to cykl koncertów poświęcony prezentacji współczesnych czeskich kompozytorów.

W programie zaprezentowano album Spoken czeskiego kompozytora, projektanta dźwięku i solisty Karela Havlíčka, który nagrywał go przez dwa lata w Pradze i Los Angeles. Muzyka łączyła współczesny styl akademicki z kinematograficzną koncepcją, elektroniką i autorskim projektowaniem dźwięku. Zespół STRO.MY Ensemble wykonał partie kameralne pod batutą Jiříego Trtika, a Karel Havlíček wystąpił jako kompozytor i solista programu.

— Co się zmienia, gdy zamiast w sali symfonicznej znajdujesz się w nietypowej przestrzeni, a muzyka klasyczna łączy się z elektroniką?

— Praca nad tym projektem stawiała przed muzykami szczególne wymagania. Każdy z nas był nagrywany osobnym mikrofonem, więc każda niedokładność intonacyjna lub zespołowa była natychmiast zauważalna. Wymagano od nas idealnej spójności intonacyjnej i zespołowej oraz niezwykle uważnego słuchania siebie nawzajem. Muzyka Havlíčka opiera się na długich płaszczyznach dźwiękowych, flageoletach, synkopowanych rytmach i stopniowym rozwoju fal dźwiękowych. Osobiście w mojej partii było dużo wysokiego rejestru, a niektóre fragmenty były powtarzane przez drugą skrzypkę w oktawie. Takie brzmienie wymagało bardzo wyczulonego słuchu, wyjątkowej precyzji intonacji oraz ciągłej kontroli równowagi między partiami.

„W takim repertuarze nie da się »schować« za ogólnym brzmieniem orkiestry”

— Wykonała Pani dwa bardzo różne pod względem formatu występy: festiwalowy oraz autorski program solowy czeskiego kompozytora. Co łączy te doświadczenia pod względem wykonawczym?

— We współczesnej muzyce akademickiej każdy ma swoją partię: w takim repertuarze nie da się „schować” za ogólnym brzmieniem orkiestry, a każdy wykonawca jest całkowicie odsłonięty przed słuchaczem. Bardzo pomogło mi moje wcześniejsze doświadczenie w grze kameralnej, zwłaszcza w kwartecie. Jako koncertmistrzyni odpowiadałam za spójność brzmienia całej sekcji smyczkowej, zharmonizowaną intonację, frazowanie, a także za równowagę i ekspresję artystyczną.

Ze względu na złożoną strukturę rytmiczną współczesnych utworów, częste zmiany metrum, niestandardowe techniki wykonawcze oraz rozproszone w przestrzeni rozmieszczenie muzyków każdy musi bezbłędnie znać swoją partię, a także rozumieć, co dzieje się w partiach kolegów. Na tym stanowisku musiałam nieustannie myśleć kilka kroków naprzód: przewidywać wejścia, zmiany metrum, kulminacje oraz momenty, w których zespół potrzebował szczególnie precyzyjnej koordynacji. Pomagało mi to w odpowiednim momencie zjednoczyć muzyków i zachować spójność zespołu.

— Współpraca z współczesnymi czeskimi kompozytorami to szczególny rodzaj doświadczenia wykonawczego. Co ta praca dała Pani pod względem zawodowym?

— STRO.MY to zespół, w którym pełnię rolę koncertmistrzyni od momentu jego powstania, a dzięki tej praktyce zespołowej znacznie poszerzyłam swoje doświadczenie wykonawcze w zakresie współczesnej muzyki akademickiej Europy. W klasycznym repertuarze orkiestrowym wykonawca opiera się na dziesiątkach, a czasem setkach lat tradycji interpretacyjnej. Natomiast podczas pracy nad współczesną premierą masz przed sobą jedynie partyturę, obok — kompozytora, a wokół — zespół, który wraz z nim po raz pierwszy nadaje utworowi żywe brzmienie. To zasadniczo inny rodzaj pracy wykonawczej. Jest wyczerpująca, wymagająca, a jednocześnie niezwykle twórcza: jesteś uczestnikiem nie tylko wykonania, ale tworzenia czegoś, czego dotąd nie było.

Artyści o takim profilu na europejskiej scenie akademickiej to rzadkość. Zespoły zajmujące się współczesną muzyką akademicką, działające na poziomie STRO.MY, poszukują koncertmistrzów na podstawie rekomendacji kolegów i zamkniętych przesłuchań; przypadkowych osób na to stanowisko się nie zaprasza. Fakt, że stanowisko Principal First Violin w praskim STRO.MY Ensemble od momentu powstania zespołu zajmuje ukraińska skrzypaczka, świadczy o poziomie ukraińskiej szkoły wykonawczej, a jednocześnie stanowi część szerszego procesu wchodzenia ukraińskich muzyków do europejskiego środowiska akademickiego.

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