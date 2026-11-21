W środę, 18 listopada, w Charkowie otwarto wystawę Oli Fedorowej „Krzyk. Szept. Milczenie”. Ekspozycja obejmuje serie oraz pojedyncze prace powstałe po rozpoczęciu pełnej inwazji. Jako materiał wykorzystano domowe tkaniny, przechowywane od lat w rodzinie artystki, a także znalezione materiały i papier.

Wydarzenie zorganizował „JermilowCentrum” — pierwsze w mieście centrum sztuki współczesnej. Zostało otwarte w 2012 roku i nazwane na cześć charkowskiego artysty awangardowego Wasyla Jermilowa.

O czym opowiada ta wystawa? Dlaczego jej otwarcie właśnie w Charkowie jest tak ważne? W jaki sposób sztuka współczesna w mieście położonym w pobliżu linii frontu odzwierciedla wojnę, emigrację oraz wymuszone milczenie na tematy, o których chciałoby się krzyczeć? Dziennikarka serwisu UA.News Anita Violina odwiedziła to wydarzenie i opowie, jak wszystko przebiegło. Więcej szczegółów — w naszym artykule.

O czym jest wystawa „Krzyk. Szept. Milczenie”

Ekspozycja Oli Fedorowej zgromadziła serie oraz pojedyncze prace, które artystka tworzyła od początku pełnej inwazji. Materiałem do prac były różne tkaniny i papier, które artystka znalazła w szafie swojej babci.

Trzy części wystawy – „Krzyk”, „Szept” i „Milczenie” – to jednocześnie trzy stany głosu. Każda część opowiada o tym, jak artystka reaguje na życie pomiędzy dwiema radykalnie różnymi rzeczywistościami: wojną i pokojem, ciałem i umysłem, uczuciami i racjonalnością.

W centrum ekspozycji twórczej znajduje się Charków z 2022 roku. Wtedy jedyną ochroną przed rozpaczą i przyzwyczajeniem się do absurdu wojny był czysty, niczym niepowstrzymany gniew. Właśnie dlatego wystawa „Krzyk” zgromadziła prace, które uderzają zarówno formą, jak i treścią. Ten konkretny gniew ma na celu odnalezienie siły do samopomocy, do zebrania się w krytycznym momencie.



W latach 2023–2024 Olia znalazła się za granicą w stanie niepewności. Świat wokół ulega przemianie, jednak wewnętrzne refleksje, wyostrzone przez trudne doświadczenia i wojnę, nadal ujawniają się w ten sam sposób. Sama artystka postrzega tę rozbieżność jako bolesny rozłam, a gniew, który wcześniej służył jej za oparcie, zaczął niszczyć ją od środka. W miejsce rozdzierającego krzyku pojawił się szept. I właśnie dlatego prace z cyklu „Szept” mają zupełnie inny głos i charakter: w niektórych wyczuwa się nadzieję na zmiany, w innych na pierwszy plan wysuwają się wahania, poczucie winy i tęsknota. Dystansowana analiza własnych przeżyć dała impuls do stworzenia cyklu poświęconego „zatrutemu językowi”, który bada pojawianie się neologizmów oraz to, jak wojna przeprogramowuje znane znaczenia w codziennej komunikacji.

Ostatnia część – „Milczenie” – mówi sama za siebie, utrwalając moment całkowitej rezygnacji ze słowa. Utraciwszy wewnętrzne moralne prawo do werbalizowania doświadczenia wojny, nie będąc w jej epicentrum, artystka robi świadomą przerwę. W miejsce słowa pojawia się ręczny haft. Wykorzystując tkaniny, Olia wizualizuje na płótnach kontury ukochanych, opuszczonych miejsc i krajobrazów, które uległy przemianie lub zniszczeniu w wyniku rosyjskiej inwazji. Poprzez tę materialną utrwaloną formę konserwuje własne wspomnienia i utrzymuje nierozerwalny kontakt z utraconą przestrzenią, nie tracąc wiary w przyszłe ponowne zjednoczenie z nią.

Nie jest łatwo pokazać tak osobiste doświadczenie szerokiej publiczności, a artystka tego nie ukrywa:

„W rzeczywistości dla artysty sztuka jest sposobem komunikowania się ze światem zewnętrznym. I oczywiście im większa publiczność, tym większy strach. Ale czuję – i mówiono mi o tym – że te prace znajdują oddźwięk. Ponieważ opowiadam o swoim osobistym doświadczeniu, ale nie jest ono wyjątkowe, bo większość ludzi podziela to doświadczenie” – opowiada Olia Fedorowa.

Olya opowiedziała również, że w podjęciu tej decyzji pomogła jej umiejętność przekładania na formę wizualną odczuć, które podziela wiele osób. W tym sensie czuje się bezpieczniej: wie, że jej prace trafiają do wielu osób, co sprawia jej ogromną radość.



Jak przebiegło otwarcie i dlaczego ta wystawa jest ważna dla mieszkańców Charkowa

Oficjalna część wieczoru miała kameralny i przytulny charakter. Dyrektorka Centrum Jermilowa Natalia Iwanowa zaznaczyła, że partnerstwo z Uniwersytetem Karazinowskim oraz sam fakt istnienia tej instytucji kulturalnej są niezwykle ważne dla centrum i, jej zdaniem, również dla uniwersytetu.

„Wszyscy istniejemy teraz dzięki temu, że istnieje sztuka, że są artyści, którzy tworzą to wszystko, co dziś widzimy. Nad tą wystawą owocnie pracował cały zespół. Nawet pomimo niepogody na wernisaż przybyło kilkadziesiąt osób, w tym nawet zagraniczni miłośnicy sztuki” – mówi Natalia Iwanowa.

Sama artystka chętnie rozmawiała z gośćmi i odpowiadała na wszystkie pytania. Podziękowała „Centrum Jermilowa” oraz Uniwersytetowi Karazinowskiemu za to, że zdecydowali się na „taką przygodę” i przyjęli ją wraz z tą wielką wystawą. Opowiedziała również, że zawsze cieszy się z pobytu w Charkowie, ale niestety nie ma możliwości mieszkania tu na stałe, co bardzo ją smuci — a to, jak twierdzi, widać w jej sztuce. Wspomniała, jak w 2012 roku, kiedy centrum dopiero się otwierało, przychodziła tu i myślała, że może kiedyś odbędzie się tu jej wystawa, a jednocześnie zastanawiała się, jak wypełnić tak ogromną przestrzeń. Teraz jednak jej marzenie się spełniło.

Olya Fedorowa złożyła osobne podziękowania kuratorce Aleksandrze, która zgodziła się dołączyć do projektu na jej propozycję, a także zespołowi centrum za to, że zrobili z pracami niesamowite rzeczy i wykonali ogromną pracę.



Dla samej artystki ta wystawa stała się również powrotem do rodzinnego miasta. Olia studiuje obecnie za granicą i rzadko przyjeżdża do Charkowa. W komentarzu dla naszego wydawnictwa opowiedziała, z jakimi uczuciami wróciła. Artystka przyznała, że przyjechała z pewną ostrożnością: nie była pewna, czy Charków nadal ją akceptuje. Jednak fakt, że wernisaż się odbył, reakcja „JermilowCentrum” oraz reakcja ludzi dały jej nadzieję, że wciąż tu na nią czekają i że to miasto nadal pozostaje jej miastem.

Dyrektorka „Centrum Jermilowa” Natalia Iwanowa upatruje w tym, że takie prace znajdują oddźwięk, główną wartość wystawy dla miasta. Jej zdaniem sztuka w Charkowie i ogólnie w kraju pełni kilka ważnych funkcji.

„Myślę, że sztuka pełni ogólnie kilka funkcji. Jest to zarówno funkcja edukacyjna, jak i przywracanie spokoju umysłu oraz dzielenie się pewnymi emocjami. I właśnie te funkcje sztuka pełni obecnie w Charkowie” – wyjaśniła Natalia Iwanowa.

Szczególną rolę odgrywa tu komunikacja, która powstaje wokół dzieł. Dla zwiedzających ważne jest, by zobaczyć, że nie są sami w przeżywaniu tych emocji. Wystawa, według słów Iwanowej, jest bowiem dość przejmująca — „artystka po prostu rozebrała się przed swoją publicznością”. Olya pokazała, co odczuwa osoba przymusowo wysiedlona: ta, która została zmuszona do opuszczenia domu, a obecnie musi pozostać w Europie, gdzie organizuje sobie życie i studiuje. Pokazała również wewnętrzne rozterki, które się z tym wiążą. Kiedy widz i artystka są na tej samej fali i dobrze się rozumieją — to, według Natalii, daje poczucie, że ma się bratnie dusze i że społeczeństwo podziela te same pytania, co ty.

„W sztuce

dostrzegam ogromną komunikację: komunikację artysty z widzem, komunikację widzów między sobą. Bo kiedy oglądają prace, komunikują się również między sobą. U jednych prace wywołują pewne emocje, u innych – inne. A to zawsze jest wymiana poglądów i nowo zdobytej wiedzy. Artysta dzieli się i komunikuje ze swoim widzem poprzez swoje prace. Dlatego jest to zarówno wsparcie mentalne, jak i informacyjne” – opowiada dyrektorka centrum.

Kolejne spojrzenie na wystawę przedstawiła jej kuratorka, Oleksandra Szowkun. Zapytaliśmy ją o to, jak w ogóle organizować wystawy w tak trudnych czasach w położonym przy linii frontu Charkowie oraz z jakimi trudnościami borykali się podczas pracy.

„Trudno mi mówić konkretnie o Charkowie, ponieważ w przypadku wystawy Oli Fedorowej to ona zaprosiła mnie do współpracy. Dlatego pracowałam właśnie nad wystawą indywidualną i nie musiałam zbierać projektów od zera. Pochodzę jednak z Dniepru, który też jest, w pewnym sensie, miastem przyfrontowym. A jeśli chodzi o kuratorstwo właśnie tam, to mamy, podobnie jak w Charkowie, duży problem z wystarczającą liczbą artystów… Właśnie w Charkowie widzimy, że jest tu naprawdę dużo przestrzeni. A do realizacji projektu indywidualnego trzeba mieć doświadczenie. Nie każdy młody artysta czy artystka jest w stanie wypełnić tę przestrzeń swoimi pracami. Dlatego uważam, że właśnie w tym tkwi cały problem. Albo musi to być jakiś projekt grupowy” — wyjaśniła Oleksandra.



Wystawa Oli Fedorowej, dodała Oleksandra, to nieco inna historia. Z jednej strony autorka żyje w tym kontekście i właśnie od niego zaczynała. Z drugiej — już wyjechała, a zatem jest to dość szczera rozmowa o tym, co dzieje się z możliwością wypowiedzi, gdy człowiek wychodzi z kontekstu. Zamiast dawać świadectwo, zaczynasz rejestrować, obserwować i przekazywać to, co się dzieje, ponieważ nie ma już własnego doświadczenia ani refleksji z wnętrza. Taka rozmowa jest ważna również dlatego, że w Charkowie jest dziś wiele osób, które przybyły z innych miast i również nie mogą opowiadać o swoim mieście. Ponadto na wystawie poruszane są bardziej uniwersalne tematy: o oddaleniu się od miasta i próbach zachowania go w jakiejś formie.

Podsumowując, otwarcie wystawy „Krzyk. Szept. Milczenie” okazało się zaskakująco szczere. Nieraz padało słowo „współodczuwanie” — i to właśnie ono chyba najtrafniej opisuje ten wieczór. Dla Oli Fedorowej ten wieczór stał się powrotem do rodzinnego Charkowa, do rodziny i przestrzeni artystycznej, o której marzyła od kilku lat. Dla gości natomiast przestrzeń ta stała się okazją do przekonania się, że wojna ma różne głosy — zarówno głośne, jak i ciche oraz milczące.

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