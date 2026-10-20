Bilety na 10-dniowy festiwal teatralny reżysera Kiriła Serebrennikowa w berlińskiej Komische Oper wyprzedano na kilka miesięcy przed jego rozpoczęciem. Program połączył rosyjskich artystów pracujących za granicą, a także spektakle teatralne, filmy i publiczne dyskusje w językach niemieckim, rosyjskim i angielskim, informuje The Moscow Times.

Praca po wyjeździe z Rosji

Dla mniej znanych aktorów i reżyserów, którzy opuścili Rosję po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, kontynuowanie kariery za granicą często okazało się trudne. Reżyserka i scenarzystka Maja Dorożenko wyjechała do Erywania po tym, jak moskiewskie sceny teatralne odmówiły wystawienia jej antywojennego spektaklu opartego na życiu i twórczości filozofki Hannah Arendt. Pierwsze próby jej monodramu odbywały się w wynajętym pokoju, gdzie między łóżkiem a ścianą prawie nie było wolnego miejsca.

Aktor Jegor Rybakow przeprowadził się do Tbilisi w 2022 roku po groźbach w mediach społecznościowych, że zostanie zgłoszony władzom państwa-agresora za krytykę Kremla i poparcie dla Ukrainy. Przed wyjazdem grał w czterech przedstawieniach w Moskwie, z których jedno znalazło się wśród 10 najlepszych spektakli w mieście. W Gruzji, oprócz pracy aktorskiej, zarabiał na prowadzeniu wydarzeń i nauczaniu aktorstwa.

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Język, finansowanie i nowe publiczności

Artyści na emigracji muszą wybierać między pracą dla rosyjskojęzycznej publiczności a integracją z lokalnym środowiskiem teatralnym, co wymaga nowych kontaktów zawodowych i często znajomości innego języka. Reżyserka Anastazja Anisimowa, mieszkająca w Paryżu, wystawiła spektakl Deep Fake po rosyjsku i angielsku w Tbilisi, Berlinie oraz na Festiwalu w Awinionie. Kolejny pokaz zaplanowano w Amsterdamie.

Jak twierdzi, istotnymi przeszkodami pozostają finansowanie i wymogi biurokratyczne, nawet w przypadku udziału w międzynarodowych festiwalach. Dzieła teatralne tworzone na emigracji często odnoszą się do wojny i wyjazdu z kraju, choć nie wszyscy reżyserzy uznają swoją sztukę za polityczną.

Festiwale jako sieć zawodowa

Festiwal nowej dramaturgii rosyjskojęzycznej „Lubimowka”, założony w Moskwie w 1990 roku, po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny przeniósł swoją działalność za granicę. Jego inicjatywy Echo of Lubimovka organizują czytania sztuk w różnych krajach, w tym w Tbilisi, Tel Awiwie, Paryżu i Tokio. W Paryżu od 2022 roku teksty zaczęto tłumaczyć na język kraju, w którym odbywa się wydarzenie, a w Tokio czytania odbyły się po japońsku.

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