We Francji laureat Nagrody Goncourtów, pisarz Philippe Jaenada, poinformował o ograniczonym wykorzystaniu sztucznej inteligencji podczas pracy nad powieścią L'Inconnue du Quai Javel. Jak powiedział, ukrył w książce jedno zdanie stworzone przez ChatGPT, aby pobawić się z czytelnikami. Następnego dnia po przyznaniu nagrody autor opowiedział o tym na antenie France Inter, informuje Der Spiegel.

AI do zabawy i badań

Jaenada powiedział, że po otrzymaniu nagrody poinformował dziewięciu członków jury Nagrody Goncourtów o ukrytym zdaniu. Zwracał się także do ChatGPT, aby wyśmiewać niekiedy absurdalne odpowiedzi interaktywnego systemu, i wykorzystywał go do badań.

Pisarz uważa, że nie należy udawać, iż sztuczna inteligencja nie istnieje. Jego zdaniem z takimi narzędziami trzeba się zapoznawać i ich używać, jednak AI nie powinna zastępować autorów, lecz być użyteczna.

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62-letni Jaenada jest znany z drobiazgowych badań archiwalnych dotyczących historycznych spraw kryminalnych. W nagrodzonej powieści opowiada historię młodej modelki zamordowanej w Paryżu w 1949 roku.

Dyskusja wokół innego kandydata

Oświadczenie Jaenady padło w kontekście dyskusji o wykorzystywaniu AI w literaturze. Wcześniej haitańsko-kanadyjski autor Telison Aurelien został usunięty ze wstępnej selekcji do nagrody po oskarżeniach o znaczne wykorzystanie AI.

Aurelien zaprzeczał, że sztuczna inteligencja stworzyła istotną część jego powieści C'était ça ou mourir, ale przyznawał, że wykorzystywał tę technologię do tłumaczeń i badań. W październiku jego kanadyjski wydawca zakończył współpracę z autorem, oświadczając, że nowe analizy wskazały na wykorzystanie AI również w procesie pisania. Jednocześnie wydawnictwo zaznaczyło, że ustalenie dokładnej skali takiego wykorzystania jest niemożliwe.

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