11 listopada amerykański aktor i producent Leonardo DiCaprio kończy 52 lata. W ciągu ponad trzech dekad kariery filmowej przeszedł drogę od nastolatka występującego w reklamach telewizyjnych do jednego z najlepiej opłacanych aktorów Hollywoodu. Filmy, w których zagrał główne role, zarobiły w światowej dystrybucji ponad 7,5 mld dolarów, a on sam nauczył się zarabiać nie tylko na honorariach aktorskich, ale także na produkcji filmowej, nieruchomościach i inwestycjach w firmy technologiczne.

Największy sukces komercyjny DiCaprio do dziś wiąże się z filmem „Titanic”, który zarobił ponad 2,2 mld dolarów. Jednocześnie największe osobiste wynagrodzenia przynosiły aktorowi nie zawsze te filmy, które osiągały największe zyski kasowe. Za film „Incepcja” Christophera Nolana mógł otrzymać co najmniej 50 mln dolarów dzięki specjalnym warunkom umowy. Jego osobisty majątek szacuje się obecnie na około 300 mln dolarów, choć dokładna struktura aktywów pozostaje niejawną.

UA.News opowiada, jak DiCaprio stał się jedną z najlepiej opłacanych gwiazd kina, które z jego filmów przyniosły największe zyski, dlaczego tak długo pozostawał bez „Oscara” oraz w jakie przedsięwzięcia inwestuje zarobione miliony.

Od reklam telewizyjnych do „Titanica”: jak DiCaprio stał się światową gwiazdą

Leonardo DiCaprio urodził się 11 listopada 1974 roku w Los Angeles. Przyszły aktor dorastał niedaleko Hollywood, ale nie oznaczało to automatycznego dostępu do wielkich projektów filmowych. Początkowo występował w reklamach i programach telewizyjnych, brał udział w licznych castingach i otrzymywał niewielkie role. Jedną z pierwszych zauważalnych ról była rola w serialu „Problemy dorastania”.

Sytuacja zmieniła się na początku lat 90. W 1993 roku DiCaprio zagrał u boku Roberta De Niro w filmie „Życie tego chłopaka”, a następnie otrzymał rolę Arniego Grape’a w dramacie „Co dręczy Gilberta Grape’a”. To właśnie ta rola przyniosła 19-letniemu aktorowi jego pierwszą nominację do Oscara.

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W 1996 roku na ekrany trafił film „Romeo + Julia” w reżyserii Baza Luhrmana. Ta współczesna interpretacja tragedii Szekspira sprawiła, że DiCaprio stał się szczególnie popularny wśród młodej widowni. Jednak prawdziwy światowy przełom nastąpił w następnym roku.

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W 1997 roku reżyser James Cameron wypuścił film „Titanic”, w którym DiCaprio zagrał Jacka Dawsona u boku Kate Winslet. Film ten uczynił z młodego aktora międzynarodową gwiazdę. Film nie tylko stał się hitem kasowym — pokazał również, że dramat romantyczny może przynieść miliardowe zyski.

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Po „Titanicu” DiCaprio mógł budować swoją karierę wyłącznie na rolach romantycznych, jednak wybrał inną drogę. Zaczął aktywniej współpracować ze Stevenem Spielbergiem, Martinem Scorsese, Christopherem Nolanem i Quentinem Tarantino. W jego filmografii pojawiły się thrillery psychologiczne, kryminały, dramaty historyczne oraz wielkie projekty autorskie.

Najbardziej kasowe filmy DiCaprio: które produkcje przyniosły Hollywoodowi miliardy

Według danych serwisu The Numbers łączne światowe wpływy z biletów filmów z Leonardo DiCaprio w rolach głównych przekroczyły 7,5 mld dolarów. Kwota ta odzwierciedla przychody ze sprzedaży biletów, a nie osobiste dochody aktora. Jednocześnie to właśnie sukces komercyjny jego filmów pomógł DiCaprio stać się jednym z najlepiej opłacanych przedstawicieli Hollywoodu.

Najbardziej kasowym filmem w jego karierze pozostaje „Titanic” Jamesa Camerona, który miał premierę w 1997 roku. Film zarobił w światowej dystrybucji ponad 2,26 mld dolarów, uwzględniając ponowne premiery. Przy budżecie produkcyjnym wynoszącym około 200 mln dolarów stał się jednym z najbardziej udanych projektów filmowych w historii. To właśnie po roli Jacka Dawsona DiCaprio stał się międzynarodową gwiazdą, a jego honoraria zaczęły gwałtownie rosnąć.

Drugim pod względem wpływów kasowych spośród jego filmów był thriller science fiction „Incepcja” Christophera Nolana, który miał premierę w 2010 roku. Film zarobił ponad 830 mln dolarów, uwzględniając różne premiery. Dla DiCaprio ten projekt okazał się szczególnie opłacalny, ponieważ – według informacji magazynu „Forbes” – uzgodnił on udział w zyskach z filmu. W rezultacie jego osobne wynagrodzenie mogło przekroczyć 50 mln dolarów.

Trzecie miejsce zajmuje film „Legenda Huga Glassa” w reżyserii Alejandro Gonzáleza Iñárritu. Film z 2015 roku zarobił ponad 533 mln dolarów przy budżecie wynoszącym około 135 mln dolarów. Oprócz sukcesu komercyjnego to właśnie ten film przyniósł DiCaprio jego pierwszego „Oscara” za najlepszą rolę męską.

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Wśród innych kasowych hitów z udziałem aktora znajdują się „Django Unchained” Quentina Tarantino, który zarobił około 425 mln dolarów, oraz „Wilk z Wall Street” Martina Scorsese z wpływami przekraczającymi 400 mln dolarów, uwzględniając ponowne premiery. Ten ostatni film miał szczególne znaczenie dla DiCaprio, ponieważ wystąpił on w nim nie tylko w roli głównej, ale był również producentem obrazu.

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Prawie 394 mln dolarów w światowej dystrybucji zebrał film „Pewnego razu w Hollywood”, w którym DiCaprio zagrał u boku Brada Pitta. Ponad 350 mln dolarów zarobił kryminalny film Stevena Spielberga „Złap mnie, jeśli potrafisz”, a ekranizacja „Wielkiego Gatsby’ego” przyniosła około 350 mln dolarów.

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Jednocześnie nie wszystkie kosztowne projekty z udziałem aktora osiągały równie wysokie wyniki kasowe. Na przykład film „Zabójcy pełni księżyca” Martina Scorsese zarobił w kinach znacznie mniej niż wynosił jego budżet produkcyjny. Jednak film sfinansowała firma Apple, dla której ważny był również prestiż filmu, nagrody oraz jego późniejsza dostępność na platformie streamingowej.

Gonoraria DiCaprio: jak aktor zaczął zarabiać do 50 mln dolarów za jeden film

Popularność zdobyta po filmie „Titanic” pozwoliła DiCaprio dołączyć do grona aktorów, którzy mogą żądać dziesiątek milionów dolarów za udział w jednym projekcie. Jednak jego największe dochody nie wynikają wyłącznie ze stałych honorariów. W niektórych przypadkach zgadzał się na niższe wynagrodzenie początkowe w zamian za udział w przyszłych zyskach.

Najbardziej znanym przykładem jest film „Incepcja” Christophera Nolana. W 2010 roku magazyn Forbes poinformował, że DiCaprio zgodził się na wynagrodzenie niższe od typowych wówczas 20 mln dolarów, ale uzyskał prawo do udziału w przychodach kasowych filmu.

Chodziło o mechanizm first-dollar gross, w ramach którego aktor otrzymuje określony procent zysków zgodnie z warunkami umowy, nie czekając, aż studio w pełni pokryje wszystkie koszty produkcji i marketingu. Taki model może być znacznie bardziej opłacalny niż tradycyjny stały honorarium, jeśli film osiąga wysokie wpływy z biletów.

W przypadku filmu „Incepcja” ryzyko to się opłaciło. Magazyn „Forbes” oszacował potencjalny dochód DiCaprio z kinowej dystrybucji na co najmniej 50 mln dolarów, nie uwzględniając dodatkowych wpływów z innych kanałów dystrybucji filmu.

Kolejnym ważnym projektem był film „Wilk z Wall Street” z 2013 roku. DiCaprio nie tylko wcielił się w rolę oszusta finansowego Jordana Belforta, ale także zaangażował się w produkcję filmu. Ze względu na wysokie koszty produkcji i specyfikę finansowania jego honorarium nie wyniosło całej kwoty, która była pierwotnie uzgodniona w umowie. Aktor otrzymał około 10 mln dolarów, choć początkowe ustalenia przewidywały znacznie wyższe wynagrodzenie.

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W 2019 roku DiCaprio otrzymał około 10 mln dolarów za film „Pewnego razu w Hollywood”. Zgodził się na współpracę z Tarantino za kwotę niższą niż ta, której mógłby zażądać za udział w niektórych projektach komercyjnych.

Sytuacja uległa zmianie wraz z rozwojem platform streamingowych, które zaczęły konkurować o gwiazdy z tradycyjnymi studiami filmowymi. Za rolę w satyrycznej komedii Netflixa „Nie patrz w górę” DiCaprio otrzymał około 30 mln dolarów.

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W 2022 roku magazyn Variety poinformował, że firma Apple zgodziła się zapłacić aktorowi kolejne 30 mln dolarów za udział w filmie Scorsese „Zabójcy podczas pełni księżyca”. To uplasowało go wśród najlepiej opłacanych hollywoodzkich aktorów tamtego okresu.

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Zarobki DiCaprio pozostają wysokie również dzisiaj. W rankingu magazynu Forbes za rok 2025 jego dochody z pracy w kinie i telewizji, przed odliczeniem kosztów związanych z agentami, oszacowano na około 29 mln dolarów. Znaczną rolę w tych zarobkach odegrał udział w filmie Paula Thomasa Andersona „Jedna bitwa po drugiej”.

22 lata do pierwszego „Oscara”: dlaczego DiCaprio tak długo pozostawał bez tej nagrody

Pomimo sukcesu finansowego relacje DiCaprio z Amerykańską Akademią Filmową przez długi czas pozostawały skomplikowane. Regularnie nazywano go jednym z najlepszych aktorów swojego pokolenia, jednak główna nagroda filmowa omijała go szerokim łukiem.

Pierwszą nominację do Oscara otrzymał już w 1994 roku za drugoplanową rolę w filmie „Co gnębi Gilberta Grape’a”. Wówczas 19-letni aktor ustąpił miejsca Tommy'emu Lee Jonesowi, który został wyróżniony za rolę w filmie „Uciekinier”.

Następnym razem DiCaprio ubiegał się o nagrodę dopiero jedenaście lat później – w 2005 roku, za główną rolę w biograficznym dramacie „Aviator”. Wcielił się w postać amerykańskiego miliardera, lotnika i producenta filmowego Howarda Hughesa. Film zdobył pięć Oscarów, jednak nagrodę za najlepszą rolę męską otrzymał Jamie Foxx za film „Ray”.

W 2007 roku DiCaprio ponownie otrzymał nominację za rolę w filmie „Krwawy diament”. Tym razem zwyciężył Forest Whitaker za rolę w filmie „Ostatni król Szkocji”.

Szczególnie wiele uwagi przyciągnęła ceremonia z 2014 roku, kiedy DiCaprio ubiegał się o nagrodę za film „Wilk z Wall Street”. Jego rola oszukańczego maklera Jordana Belforta stała się jedną z najbardziej znanych w jego karierze. Jednak statuetkę otrzymał Matthew McConaughey za film „Klub kupujących z Dallas”.

Po tej porażce internet zalała fala memów o aktorze, który za nic nie może zdobyć upragnionej nagrody. Użytkownicy tworzyli żarty, filmiki, a nawet gry poświęcone jego niekończącym się próbom zdobycia „Oscara”.

Przełom nastąpił w 2016 roku. Za rolę myśliwego Hugh Glassa w filmie „Legenda Hugh Glassa” DiCaprio w końcu otrzymał statuetkę za najlepszą rolę męską. Zdjęcia odbywały się w trudnych warunkach pogodowych, a grana przez aktora postać przez większość czasu ekranowego walczyła o przetrwanie w dzikiej przyrodzie.

Jednak jego historia z „Oscarem” na tym się nie zakończyła. W 2020 roku aktor ponownie ubiegał się o statuetkę za film „Pewnego razu w Hollywood”, a w 2026 roku otrzymał kolejną nominację za film „Jedna bitwa po drugiej”. Jednak podczas 98. ceremonii zwycięzcą w kategorii najlepszej roli męskiej został Michael B. Jordan za film „Grzesznicy”.

W sumie, według stanu na listopad 2026 roku, DiCaprio ma na koncie osiem nominacji do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, jeśli uwzględnić również nominację jako producent filmu „Wilk z Wall Street” w kategorii najlepszego filmu. Zwycięstwo pozostaje jedno.

Ile pieniędzy ma DiCaprio: szacunkowa wartość majątku i jego nieruchomości

Pomimo dziesiątek milionów dolarów za poszczególne role, dokładna wielkość majątku DiCaprio nie jest znana. Według szacunków serwisu Celebrity Net Worth, zaktualizowanych w październiku 2026 roku, jego majątek wynosi około 300 mln dolarów. Głównym źródłem jego majątku pozostają honoraria aktorskie. DiCaprio zarabia jednak również na działalności producenckiej, a część pieniędzy inwestuje w firmy technologiczne i nieruchomości.

Ważnym elementem jego działalności biznesowej stała się firma producencka Appian Way Productions, którą założył na początku lat 2000. Firma brała udział w produkcji filmów takich jak „Aviator”, „Wilk z Wall Street”, „Legenda Hugh Glassa” oraz innych projektów.

W 2020 roku Appian Way zawarła wieloletnią umowę z Sony Pictures, która przewidywała priorytetowe traktowanie nowych pełnometrażowych projektów fabularnych firmy. Działalność producencka pozwala DiCaprio wpływać na wybór scenariuszy, rozwój filmów i potencjalnie czerpać dochody nie tylko z roli aktora.

Szczególne miejsce w jego majątku zajmują nieruchomości. Według informacji magazynu Architectural Digest w trakcie swojej kariery aktor nabywał domy i działki w Kalifornii, Nowym Jorku i Belize. W szczególności w 2021 roku nabył dom w dzielnicy Los Feliz w Los Angeles za około 7,1 mln dolarów. W tym samym roku aktor kupił również posiadłość w Malibu za 13,8 mln dolarów. Wcześniej był właścicielem innych nieruchomości w Kalifornii, z których część później sprzedał.

W co inwestuje DiCaprio: sztuczne mięso, technologie ekologiczne i start-upy

Poza Hollywoodem DiCaprio najbardziej interesują się firmami związanymi ze zmianami klimatycznymi, zrównoważoną produkcją i nowymi technologiami. Jego działalność inwestycyjna jest ściśle powiązana z ekologicznym stanowiskiem, które aktor publicznie broni od dziesięcioleci.

Jedną z najbardziej znanych inwestycji stała się amerykańska firma Beyond Meat, produkująca roślinne zamienniki mięsa. W październiku 2017 roku firma oficjalnie ogłosiła, że DiCaprio dołączył do niej jako inwestor i zwolennik marki.

W 2019 roku Beyond Meat weszła na giełdę Nasdaq i na pewnym etapie stała się jednym z najbardziej widocznych graczy na rynku alternatywnych białek. Jednak później firma borykała się ze spadkiem popytu, konkurencją i problemami finansowymi. Pokazuje to, że nawet inwestycje w obiecujące kierunki technologiczne nie gwarantują zysku.

Innym kierunkiem jest hodowla prawdziwego mięsa z komórek zwierzęcych bez tradycyjnej hodowli. W 2021 roku DiCaprio został inwestorem i doradcą dwóch firm, które opracowują takie technologie.

Pierwsza z nich to holenderska firma Mosa Meat, która już w 2013 roku zaprezentowała jeden z pierwszych na świecie burgerów wyhodowanych w laboratorium. Druga to izraelska firma Aleph Farms, która pracuje nad produkcją hodowanej wołowiny. Obie firmy poinformowały o inwestycji aktora we wrześniu 2021 roku.

Obie firmy liczą, że rozwój biotechnologii pozwoli na produkcję mięsa przy mniejszym zużyciu zasobów gruntowych i wodnych. Jednak branża nadal boryka się z wysokimi kosztami produkcji, koniecznością skalowania produkcji oraz ograniczeniami regulacyjnymi.

Zainteresowania inwestycyjne aktora obejmują również materiały alternatywne, technologie ekologiczne oraz start-upy z sektora konsumenckiego. Cechą charakterystyczną tych inwestycji jest to, że aktor wykorzystuje nie tylko własne pieniądze, ale także swoją reputację. Jego zaangażowanie w start-up staje się pretekstem do nagłośnienia projektu, pomaga przyciągnąć uwagę partnerów, potencjalnych inwestorów i konsumentów.

Na co DiCaprio wydaje pieniądze: działalność charytatywna i walka ze zmianami klimatycznymi

Pomimo reputacji hollywoodzkiej gwiazdy posiadającej drogie domy i prowadzącej luksusowy styl życia, znaczna część publicznej działalności DiCaprio wiąże się z ochroną środowiska.

Już w 1998 roku założył Leonardo DiCaprio Foundation – organizację wspierającą ochronę dzikiej przyrody, walkę ze zmianami klimatu, ochronę oceanów oraz rozwój projektów związanych z ochroną środowiska.

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych fundacja wspierała inicjatywy ekologiczne w różnych częściach świata. W 2014 roku DiCaprio został mianowany Ambasadorem Pokoju ONZ ds. zmian klimatycznych.

Później jego działalność charytatywna była kontynuowana w ramach innych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska, w szczególności Earth Alliance i Re:wild. DiCaprio wykorzystuje również kino jako narzędzie zwracania uwagi na problemy ekologiczne. Brał udział w tworzeniu filmów dokumentalnych „Jedenasta godzina” i „Przed potopem”, poświęconych wpływowi działalności człowieka na planetę.

Podczas odbierania Oscara w 2016 roku aktor wykorzystał swoją mowę nie tylko do podziękowania kolegom, ale także do wezwania do walki ze zmianami klimatycznymi.

Dlaczego DiCaprio pozostaje jednym z najlepiej opłacanych aktorów Hollywoodu

Historia finansowa DiCaprio różni się od kariery wielu innych wysoko opłacanych aktorów. Nie stworzył on wartej wiele miliardów serii filmów o superbohaterach skupionej wokół jednej postaci i nie wypuszczał nowych filmów co roku. Zamiast tego postawił na ograniczoną liczbę projektów na dużą skalę oraz współpracę ze znanymi reżyserami.

Takie podejście pozwoliło mu jednocześnie cieszyć się dużym popytem wśród wytwórni filmowych i zachować reputację poważnego aktora dramatycznego.

Dla dużych wytwórni filmowych jego udział oznacza nie tylko potencjalnie wysokie wpływy z biletów. Nazwisko DiCaprio pomaga pozyskać finansowanie, promować filmy na rynkach międzynarodowych, przyciągać uwagę krytyków i ubiegać się o prestiżowe nagrody.

W dzisiejszym Hollywoodzie, gdzie część widzów coraz częściej wybiera platformy streamingowe zamiast kin, ma to szczególne znaczenie. DiCaprio pozostaje aktorem, dla którego studia są gotowe finansować wielkie filmy autorskie, nawet jeśli ich komercyjny zwrot z inwestycji w kinach nie jest gwarantowany.

W momencie ukończenia 52 lat miał na koncie filmografię, która przyniosła miliardy dolarów wpływów z biletów, jedną nagrodę „Oscara”, własną firmę producencką oraz inwestycje w firmy technologiczne.

Historia DiCaprio pokazuje, jak popularność aktorska może przekształcić się w samodzielny biznes. Początkowo jego głównym źródłem dochodów były role filmowe. Z czasem dołączyły do nich kontrakty producenckie, udziały w zyskach z filmów, nieruchomości oraz inwestycje venture capital. To właśnie połączenie tych obszarów działalności pozwala hollywoodzkiej gwieździe zarabiać daleko poza planem filmowym.

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