Leonardo DiCaprio obchodzi 52. urodziny: ciekawe fakty, niebezpieczne przygody i życie prywatne aktora

11 listopada hollywoodzki aktor Leonardo DiCaprio obchodzi swoje 52. urodziny. Laureat Oscara znany jest nie tylko z ról w kultowych filmach, ale także z dążenia do utrzymywania życia prywatnego z dala od uwagi opinii publicznej. Jednocześnie za kulisami jego kariery kryje się wiele niezwykłych historii: od zamiłowania do breakdance’u w dzieciństwie i skandalicznego grona przyjaciół po niebezpieczne przygody i walkę z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym.

Z okazji urodzin aktora przypomnijmy mało znane fakty z jego życia, które mogły umknąć uwadze fanów.

Dlaczego aktor otrzymał imię Leonardo

Imię przyszłej gwiazdy Hollywoodu wiąże się z włoskim malarzem Leonardo da Vinci. Kiedy matka aktora była w ciąży, po raz pierwszy poczuła ruchy dziecka podczas wizyty w galerii Uffizi we Florencji. W tym momencie kobieta oglądała obraz „Zwiastowanie” autorstwa da Vinci.

Rodzice uznali ten zbieg okoliczności za szczególny znak i postanowili nazwać syna na cześć wybitnego artysty.

Matka aktora, Irmelin Indenbirken, jest pochodzenia niemieckiego. W latach 50. XX wieku wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie poślubiła Amerykanina George’a DiCaprio. W 1974 roku na świat przyszedł Leonardo, jednak rodzice rozstali się, gdy chłopiec miał zaledwie rok. Przyszły aktor dorastał z matką, a w wychowywaniu syna pomagała jej babcia.

Każdego lata rodzina odwiedzała babcię Helenę w niemieckim miasteczku Oer-Erkenswick. To właśnie tam dziewięcioletni Leo wziął udział w konkursie breakdance’u pod pseudonimem The Noodle. Chłopiec zajął trzecie miejsce, a o jego występie napisała lokalna gazeta.

Pussy Posse: skandaliczna grupa przyjaciół DiCaprio

W młodości Leonardo DiCaprio zaprzyjaźnił się z aktorami Tobym Maguire'em, Lucasem Haasem i Kevinem Connolly'em. Przyjaciele razem chodzili na castingi, rywalizowali o role, a nawet zakładali się, kto pierwszy osiągnie sukces. Jednak po premierze „Titanica” to właśnie DiCaprio stał się najbardziej znany w tej grupie.

Aktorzy razem chodzili na imprezy i do nowojorskich klubów nocnych, poznawali kobiety, żartowali z paparazzi i organizowali różne wybryki. W szczególności odpalali dymne granaty w ekskluzywnych lokalach i zrzucali śmieci z brooklyńskiego nabrzeża na samochody.

Pewnego razu grupie udało się nawet dostać na zamkniętą imprezę Victoria’s Secret. Z powodu głośnych przygód i nadmiernej, nie zawsze stosownej uwagi poświęcanej kobietom przyjaciele zostali nazwani Pussy Posse. W hollywoodzkich kręgach ta nazwa szybko się przyjęła, a sami aktorzy mogli bez przeszkód dostawać się do klubów, przed wejściem do których nawet gwiazdy musiały stać w kolejce.

Jednak beztroskie rozrywki tej grupy miały też swoją drugą stronę. Jednym z najbardziej skandalicznych wydarzeń był film Don’s Plum, w którym przyjaciele nie tylko zagrali, ale także brali udział w pisaniu scenariusza i produkcji.

Film oskarżono o mizoginię i obraźliwe traktowanie kobiet. W szczególności w jednej ze scen postać grana przez DiCaprio grozi dziewczynie butelką i obraża ją, podczas gdy reszta bohaterów się śmieje.

Później DiCaprio i Maguire próbowali zapobiec szerokiej dystrybucji filmu, obawiając się o swoją reputację. Producent David Statman oskarżył aktorów o wykorzystywanie swoich wpływów, aby uniemożliwić firmie Miramax wydanie filmu. W pozwie sądowym twierdził, że Maguire i jego menedżer byli niezadowoleni z tego, jak aktor został przedstawiony na ekranie, a improwizowane kwestie mogły zaszkodzić jego wizerunkowi publicznemu.

Ostatecznie strony zawarły ugodę: film Don's Plum pozwolono wydać wyłącznie poza granicami Stanów Zjednoczonych i Kanady. Z czasem członkowie Pussy Posse dojrzeli i stali się mniej skłonni do głośnych wybryków.

Jak DiCaprio wybierał role na początku kariery

Chociaż to właśnie „Titanic” uczynił Leonardo DiCaprio światową gwiazdą, ważne decyzje dotyczące jego kariery podejmował już w wieku nastoletnim.

Aktor świadomie zrezygnował z roli w popularnym filmie Disneya „Focus Pocus”, za którą zaproponowano mu największą wówczas w życiu gażę. Zamiast tego DiCaprio wybrał niezależny film „Co dręczy Gilberta Grape’a”, zgadzając się na znacznie niższe wynagrodzenie. To właśnie ta rola pomogła mu wejść na nowy poziom zawodowy.

„Miałem ogromne szczęście już na samym początku kariery. I, jak już wspomniałem, to właśnie »Titanic« stał się punktem zwrotnym, po którym zyskałem możliwość samodzielnego wybierania filmów. Poza tym grałem głównie w filmach niezależnych. Po prostu wybierałem role postaci, które wydawały mi się najciekawsze i dawały mi możliwość prawdziwego rozwinięcia się” – wyjaśnił aktor.

Pomimo sukcesu wczesnych ról i pierwszej nominacji do Oscara za rolę w filmie „Co gnębi Gilberta Grape’a”, studio Sony rzekomo nie chciało zatwierdzić DiCaprio do roli pewnego siebie rewolwerowca w westernie „Szybki i martwy”.

Jednak partnerka aktora, Sharon Stone, tak bardzo wierzyła w jego talent, że według doniesień zgodziła się oddać część swojego honorarium, aby zapewnić mu udział w filmie.

W wywiadzie dla magazynu Entertainment Weekly wyznała, że bardzo chciała zobaczyć właśnie Leo w tym filmie i była gotowa dosłownie codziennie wozić go na plan zdjęciowy. Na szczęście, jak zażartowała Stone, aktor okazał się samodzielny i docierał tam o własnych siłach.

Leonardo DiCaprio na krawędzi śmierci

Sam aktor niejednokrotnie opowiadał o niebezpiecznych przygodach, które mogły zakończyć się tragicznie. Jak twierdzi, przyjaciele uważają go nawet za osobę, z którą najmniej chcieliby wyruszać w ekstremalne podróże.

„Moi przyjaciele nazwali mnie osobą, z którą najmniej chcieliby wyruszyć na ekstremalne przygody, bo wydaje się, że zawsze znajduję się na krawędzi katastrofy. Gdybym miał, jak kot, dziewięć żyć, to kilka z nich już zużyłem” – wyznał DiCaprio.

Jedna z najstraszniejszych sytuacji miała miejsce podczas nurkowania w klatce u wybrzeży Afryki Południowej. Do klatki dostał się wielki biały rekin: połowa jego ciała znalazła się w środku, a drapieżnik kilkakrotnie zatrzasnął szczęki tuż obok głowy aktora. Na szczęście zwierzę zdołało się wydostać.

Kolejna niebezpieczna sytuacja miała miejsce podczas lotu liniami Delta Airlines do Rosji. Na oczach DiCaprio jeden z silników samolotu eksplodował, a skrzydło ogarnęły płomienie. Załoga wyłączyła silniki i wykonała awaryjne lądowanie na lotnisku im. Johna Kennedy’ego w Nowym Jorku.

Nie mniej dramatyczna okazała się przygoda podczas skoku spadochronowego w tandemie. Pierwszy spadochron się zaplątał, więc instruktor musiał go odpiąć i otworzyć spadochron zapasowy. Jednak ten również nie zadziałał prawidłowo: mężczyzna musiał rozplątywać konstrukcję w powietrzu, podczas gdy gwałtownie zbliżali się do ziemi.

Instruktor ostrzegł nawet DiCaprio, że z powodu zbyt dużej prędkości podczas lądowania może złamać nogi. Ostatecznie obaj wyszli z tego z siniakami. Po tym incydencie aktor nie skakał już ze spadochronem i, jak sam twierdzi, zaczął jeszcze bardziej bać się śmierci.

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne aktora

Kolejny mało znany aspekt życia Leonardo DiCaprio — jego wieloletnia walka z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym (OCD). Według doniesień mediów, natrętne myśli i powtarzające się czynności czasami wpływały nawet na pracę aktora.

W szczególności trudno mu było nie nadepnąć na plamy po gumie do żucia na asfalcie lub przejść przez drzwi tylko raz. W 2004 roku DiCaprio opowiadał, że z powodu takich nawyków czasami potrzebował nawet dziesięciu minut, aby dotrzeć na plan filmowy: potrafił zawrócić i ponownie nadepnąć na określone plamy.

Jednocześnie aktor podkreślał, że stara się nie pozwolić, by zaburzenie to kierowało jego życiem. Wspominał, jak zdawał sobie sprawę z absurdalności niektórych swoich działań i przekonywał sam siebie, by przestać.

Czasami jego asystentka i wizażystka musiały towarzyszyć aktorowi na planie, ponieważ mógł on ponownie wracać do drzwi, dotykać ich i przechodzić przez nie kilka razy.

Własne doświadczenia związane z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym (OCD) okazały się również przydatne podczas pracy nad filmem „Aviator”. DiCaprio zagrał w nim amerykańskiego przedsiębiorcę i producenta filmowego Howarda Hughesa, który również cierpiał na to zaburzenie.

DiCaprio – kolekcjoner dzieł sztuki

Oprócz kariery aktorskiej Leonardo DiCaprio pasjonuje się sztuką i gromadzi własną kolekcję. W 2015 roku magazyn ARTnews po raz pierwszy umieścił go na corocznej liście 200 najbardziej wpływowych kolekcjonerów sztuki na świecie.

Gwiazda Hollywoodu gromadzi nie tylko dzieła sztuki współczesnej, ale także komiksy, rzadkie książki i skamieniałości. Jednym z pierwszych znaczących zakupów aktora był rysunek Jeana-Michela Basquiat.

Z czasem w kolekcji DiCaprio pojawiły się prace Pabla Picassa, Andreasa Gurskiego, Takashiego Murakamiego, Eda Rusha i innych znanych artystów.

W ten sposób, poza kinem, Leonardo DiCaprio ma wiele pasji i przeżył sporo niezwykłych sytuacji. Pomimo światowej sławy aktor nadal dba o swoją prywatność i niechętnie dzieli się szczegółami swojego życia osobistego.

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