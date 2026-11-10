Muzeum Historyczne we Lwowie uzyskało status muzeum narodowego na mocy dekretu Zełenskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał Muzeum Historycznemu we Lwowie status muzeum narodowego. Odpowiedni dekret nr 1103/2026 głowa państwa podpisała 9 listopada.

W dokumencie podkreślono znaczący wkład instytucji w ochronę dziedzictwa kulturowego, badania i popularyzację historii Ukrainy, zwycięstw wojskowych i procesów budowania państwa, a także w kształtowanie pamięci narodowej i zjednoczenie społeczeństwa.

Pełniący obowiązki przewodniczącego Rady Obwodowej we Lwowie Jurij Chłod nazwał tę decyzję zasłużonym uznaniem wieloletniej pracy wielu pokoleń pracowników muzeum. Podziękował prezydentowi za wsparcie regionu lwowskiego i ukraińskiej społeczności muzealnej, a także wyraził wdzięczność obecnym i byłym pracownikom placówki za zachowanie unikalnych zbiorów. Jak powiedział, w sytuacji, gdy Rosja próbuje zniszczyć ukraińską pamięć historyczną i tożsamość, praca muzeów nabiera szczególnego znaczenia, pomagając uświadomić, o co walczy kraj i co przekaże przyszłym pokoleniom.

Inicjatywa przyznania placówce tego statusu rozpoczęła się już w marcu 2024 roku – wówczas deputowani Rady Obwodowej we Lwowie po raz pierwszy zwrócili się z odpowiednim wnioskiem do głowy państwa, rządu i Ministerstwa Kultury, podkreślając działalność naukową i wartość zbiorów instytucji.

Lwowskie Muzeum Historyczne, założone w 1893 roku, jest jednym z najstarszych w Ukrainie. W jego zbiorach znajduje się ponad 370 tysięcy eksponatów, w tym rękopisy, stare druki, egzemplarze broni historycznej, dzieła sztuki oraz inne zabytki historii Ukrainy i Europy.

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