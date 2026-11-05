Hollywoodzki aktor Michael Douglas wziął udział w uroczystym koncercie Tibet House US Art of Freedom Gala 2026 w towarzystwie swoich młodszych dzieci z aktorką Catherine Zeta-Jones — 26-letniego syna Dylana i 23-letniej córki Caris.

Pojawienie się aktora wraz z potomstwem miało miejsce w kontekście jego publicznych wypowiedzi podczas promocji autobiografii „One Helluva Ride”, w których krytycznie odniósł się do terminu „nepo baby”, zaznaczając, że dziedziczenie pozycji ma miejsce w wielu zawodach, a jego własny dziadek był skupicielem szmat.

Oboje młodsze dzieci Douglasa ukończyły Uniwersytet Browna: Dylan studiował politologię, a Keris – kinematografię i stosunki międzynarodowe.

Źródło: Daily Mail.

Przypomnijmy, że amerykański aktor i producent Michael Douglas przybył do Kijowa 10 września 2024 roku. Od początku pełnej inwazji rosyjskiej aktywnie wspiera Ukrainę.

Wcześniej fundacja aktora i reżysera Seana Penna w Ukrainie, CORE, poinformowała, że przekaże Lwowi 100 tys. dolarów na odbudowę domów po ataku rosyjskich najeźdźców.

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