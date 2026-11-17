17 listopada amerykański reżyser, scenarzysta i producent Martin Scorsese obchodzi 84. urodziny. W ciągu prawie sześciu dekad pracy w branży filmowej stworzył dziesiątki filmów fabularnych i dokumentalnych, zdobył Oscara oraz Złotą Palmę na festiwalu filmowym w Cannes i stał się jednym z najbardziej wpływowych reżyserów Hollywoodu. Jego filmy poruszają tematykę przestępczości, władzy, pieniędzy i ludzkich słabości, a wiele z nich już dawno uznano za klasykę kinematografii.

Szczególne miejsce w karierze Scorsese zajmuje współpraca z dwiema hollywoodzkimi gwiazdami — Robertem De Niro i Leonardo DiCaprio. To właśnie filmy z DiCaprio przyniosły Scorszeze największe zyski kasowe.

Jednocześnie nie wszystkie z jego najsłynniejszych filmów były hitami komercyjnymi. Niektóre zdobywały prestiżowe nagrody, ale w kinach zarobiły mniej niż wynosił ich budżet produkcyjny. Inne natomiast odniosły sukces przy stosunkowo niewielkich nakładach.

UA.News przedstawia, które filmy Martina Scorsese zarobiły najwięcej pieniędzy, ile kosztowała ich produkcja, jak wyglądała współpraca reżysera z największymi gwiazdami Hollywoodu oraz dlaczego uważa się go za jednego z najbardziej wpływowych twórców filmowych.

Najbardziej kasowe filmy Martina Scorsese

W trakcie swojej kariery Martin Scorsese kręcił zarówno stosunkowo niedrogie dramaty kryminalne, jak i wielkie produkcje historyczne z budżetami sięgającymi setek milionów dolarów. Największe wpływy z biletów przyniosły mu filmy XXI wieku, przede wszystkim z udziałem Leonardo Di Caprio.

Według danych serwisu The Numbers, największym sukcesem komercyjnym reżysera pozostaje „Wilk z Wall Street”. Jednocześnie do jego najbardziej kasowych dzieł należą thrillery psychologiczne, dramaty kryminalne oraz rodzinne filmy przygodowe.

„Wilk z Wall Street” (2013) — 389,8 mln dolarów

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Najbardziej kasowy film Scorsese opowiada historię amerykańskiego maklera Jordana Belforta, który założył firmę finansową Stratton Oakmont i zarabiał miliony dolarów dzięki oszukańczym schematom.

W roli głównej wystąpił Leonardo DiCaprio, a w filmie zagrali również Jonah Hill, Margot Robbie i Matthew McConaughey. Przy budżecie produkcyjnym wynoszącym 100 mln dolarów film zarobił prawie 390 mln dolarów w światowej dystrybucji kinowej i otrzymał pięć nominacji do Oscara.

Sukces filmu był szczególnie znaczący, biorąc pod uwagę jego długość, odważne sceny i ograniczenia wiekowe. Scorsese udało się przekształcić historię oszustwa finansowego w jeden z największych hollywoodzkich hitów 2013 roku.

„Wyspa potępionych” (2010) — 299,5 mln dolarów

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Ten thriller psychologiczny z Leonardo Di Caprio w roli głównej opowiada o federalnym szeryfie Teddy'm Danielsie, który przybywa do szpitala psychiatrycznego na odizolowanej wyspie, aby zbadać sprawę zaginięcia pacjentki.

W filmie wystąpili również Mark Ruffalo, Ben Kingsley i Michelle Williams. Film łączy w sobie wątek kryminalny, dramat psychologiczny oraz nieoczekiwane zwroty akcji.

Przy budżecie wynoszącym około 80 mln dolarów film zarobił prawie 300 mln dolarów. Stał się jednym z najbardziej udanych projektów reżysera pod względem stosunku kosztów produkcji do wpływów z biletów.

„Odrzutki” (2006) — 289,7 mln dolarów

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Ten kryminalny dramat opowiada o starciu policji z przestępczością zorganizowaną w Bostonie. W centrum fabuły znajduje się policjant działający pod przykrywką oraz informator mafii, którzy próbują się nawzajem zdemaskować.

W rolach głównych wystąpili Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson i Mark Wahlberg.

Produkcja kosztowała około 90 mln dolarów i zarobiła prawie 290 mln dolarów w światowej dystrybucji kinowej. Oprócz sukcesu komercyjnego przyniósł on Scorsese pierwszego „Oscara” za najlepszą reżyserię. Łącznie film otrzymał cztery nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, w tym za najlepszy film.

„Aviator” (2004) — 208,4 mln dolarów

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Biograficzny dramat poświęcony amerykańskiemu przedsiębiorcy, lotnikowi i producentowi filmowemu Howardowi Hughesowi. Leonardo DiCaprio wcielił się w głównego bohatera, ukazując jego osiągnięcia biznesowe, ambicje i problemy psychologiczne.

Produkcja filmu kosztowała około 110 mln dolarów. Znaczne wydatki wiązały się z odtworzeniem historycznych samolotów, scenografii, kostiumów oraz scen na wielką skalę.

Film zarobił ponad 208 mln dolarów w światowej dystrybucji kinowej i zdobył pięć Oscarów, stając się jednym z najbardziej udanych projektów biograficznych Scorsese.

„Gangi Nowego Jorku” (2002) — 183,1 mln dolarów

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Ten historyczny dramat kryminalny opowiada o rywalizacji między ulicznymi gangami XIX-wiecznego Nowego Jorku. W rolach głównych wystąpili Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis i Cameron Diaz.

Film był pierwszym pełnometrażowym wspólnym projektem Scorsese i DiCaprio. Jego budżet wyniósł około 97 mln dolarów, a światowe wpływy przekroczyły 183 mln dolarów.

Film otrzymał dziesięć nominacji do Oscara, jednak nie zdobył żadnej statuetki.

„Cape Fear” (1991) — 182,3 mln dolarów

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Ten thriller psychologiczny z Robertem De Niro w roli głównej opowiada o przestępcy Maxie Cady, który po wyjściu z więzienia zaczyna prześladować rodzinę adwokata.

W filmie wystąpili również Nick Nolte i Jessica Lange. Film stał się jednym z największych sukcesów komercyjnych we wczesnym okresie kariery Scorsese.

Przy budżecie wynoszącym około 35 mln dolarów film zarobił ponad 182 mln dolarów w światowej dystrybucji kinowej. Tym samym wpływy z biletów ponad pięciokrotnie przewyższyły koszty produkcji.

„Strażnik czasu” (2011) — 180 mln dolarów

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Ten rodzinny film przygodowy był nietypowym dziełem dla reżysera, znanego przede wszystkim z dramatów kryminalnych. Fabuła opowiada o chłopcu mieszkającym na paryskim dworcu, który stopniowo odkrywa tajemnicę związaną z początkami kinematografii.

Film otrzymał jedenaście nominacji do Oscara i zwyciężył w pięciu kategoriach. Jednak jego wyniki komercyjne były znacznie skromniejsze.

Przy budżecie produkcyjnym wynoszącym około 180 mln dolarów światowe wpływy z biletów również wyniosły około 180 mln dolarów.

„Zabójcy z Flower Moon” (2023) — 156,4 mln dolarów

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Ten historyczny dramat kryminalny opowiada o serii morderstw przedstawicieli rdzennej ludności Osage w Oklahomie w latach 20. XX wieku. W filmie wystąpili Leonardo DiCaprio, Robert De Niro i Lily Gladstone.

Produkcja filmu kosztowała około 200 mln dolarów. Tymczasem światowe wpływy z biletów wyniosły około 156,4 mln dolarów.

Pomimo skromniejszych wyników komercyjnych film otrzymał dziesięć nominacji do Oscara i stał się jednym z najczęściej komentowanych projektów reżysera ostatnich lat.

Dane dotyczące wpływów z biletów pochodzą z serwisu The Numbers i są zaokrąglone. Wyniki mogą różnić się od danych innych serwisów zajmujących się dystrybucją filmową ze względu na specyfikę rozliczania międzynarodowych i ponownych premier.

Jak współpraca z De Niro i Di Caprio zmieniła karierę Martina Scorsese

Jedną z głównych cech charakterystycznych kariery Martina Scorsese stała się jego wieloletnia współpraca z Robertem De Niro i Leonardo DiCaprio. To właśnie ci dwaj aktorzy zagrali główne role w wielu najsłynniejszych filmach reżysera, a ich wspólne dzieła zdobyły prestiżowe nagrody filmowe i przyniosły setki milionów dolarów.

Pierwszym stałym partnerem twórczym Scorsese został Robert De Niro. Ich współpraca rozpoczęła się w 1973 roku od dramatu kryminalnego „Złe ulice”, który pomógł obu zaistnieć w Hollywood.

Kolejnym przełomowym dziełem był film „Taksówkarz” z 1976 roku. De Niro wcielił się w rolę Travisa Bickla — weterana wojny w Wietnamie, który pracuje jako nocny taksówkarz w Nowym Jorku i stopniowo traci kontakt z otaczającym go światem. Film zdobył „Złotą Palmę” na festiwalu filmowym w Cannes i stał się klasykiem światowej kinematografii.

W 1980 roku stworzyli film „Wściekły byk” — dramat biograficzny o bokserze Jake’u LaMottcie. Aby wcielić się w tę rolę, De Niro znacznie zmienił swój wygląd i kondycję fizyczną, a jego kreacja aktorska przyniosła mu Oscara za najlepszą rolę męską.

W latach 90. Scorsese i De Niro kontynuowali współpracę przy dramatach kryminalnych „Chłopcy z ferajny” i „Kasyno”. Oba filmy ukazywały wewnętrzne życie przestępczości zorganizowanej, mechanizmy finansowe mafii oraz stopniowy upadek struktur przestępczych.

Po długiej przerwie ponownie połączyli siły przy filmie „Irlandczyk” z 2019 roku, wyprodukowanym dla serwisu Netflix. W filmie wystąpili również Al Pacino i Joe Pesci. Dziesiątym wspólnym projektem pełnometrażowym stał się film „Zabójcy pełni księżyca” z 2023 roku.

Jednocześnie na początku lat 2000. w twórczości Scorsese pojawił się kolejny stały aktor — Leonardo DiCaprio. Ich pierwszy wspólny film pełnometrażowy, „Gangi Nowego Jorku”, miał swoją premierę w 2002 roku. W tym czasie DiCaprio był już międzynarodową gwiazdą po filmie „Titanic”, jednak dążył do poszerzenia swojego repertuaru aktorskiego.

W 2004 roku zrealizowali film „Aviator” — dramat biograficzny o amerykańskim przedsiębiorcy Howardzie Hughesie. Dwa lata później ukazał się film „Odrzutki”, który przyniósł Scorszeze pierwszego „Oscara” za najlepszą reżyserię.

Kolejnymi wielkimi sukcesami były „Wyspa potępionych” z 2010 roku oraz „Wilk z Wall Street” z 2013 roku. Pierwszy z nich zarobił prawie 300 mln dolarów w światowej dystrybucji kinowej, a drugi – około 390 mln dolarów, stając się najbardziej kasowym filmem w karierze reżysera.

Szóstą pełnometrażową współpracą Scorsese i DiCaprio był film „Zabójcy pełni księżyca” z 2023 roku. Film ten po raz pierwszy połączył De Niro i Di Caprio w głównej obsadzie pełnometrażowego filmu Scorsese.

W ten sposób w ciągu 50 lat Scorsese nakręcił dziesięć pełnometrażowych filmów z Robertem De Niro oraz sześć – z Leonardo DiCaprio. Pierwszy z nich pomógł reżyserowi wykształcić własny styl w dramatach kryminalnych, podczas gdy drugi stał się jego głównym partnerem w wielkich hollywoodzkich projektach XXI wieku.

W 2026 roku Scorsese rozpoczął pracę nad nowym filmem „Co dzieje się w nocy”, w którym główne role otrzymali Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence. Po premierze będzie to siódmy wspólny pełnometrażowy film reżysera i DiCaprio.

Budżety filmów Martina Scorsese: od kilku milionów do 200 mln dolarów

W ciągu prawie sześciu dekad kariery budżety filmów Scorsese wzrosły kilkadziesiąt razy. O ile w latach 70. kręcił stosunkowo niedrogie produkcje, o tyle w XXI wieku zaczął pracować nad projektami o wartości ponad 100 mln dolarów.

Na przykład produkcja filmu „Taksówkarz” z 1976 roku kosztowała około 1,9 mln dolarów. Przy takim budżecie film zarobił około 28,5 mln dolarów w światowej dystrybucji, co uczyniło go znaczącym sukcesem komercyjnym jak na tamte czasy.

Film „Wściekły byk” z 1980 roku miał budżet wynoszący około 18 mln dolarów, a udokumentowane światowe wpływy wyniosły 23,4 mln dolarów. Film nie stał się wielkim hitem kasowym, jednak z czasem zyskał status jednego z najlepszych filmów reżysera.

W 1990 roku na produkcję filmu „Chłopcy z ferajny” wydano około 25 mln dolarów. Światowe wpływy z biletów, według danych serwisu The Numbers, wyniosły około 47,3 mln dolarów. Na początku pierwszej dekady XXI wieku budżety znacznie wzrosły. „Gangi Nowego Jorku” kosztowały około 97 mln dolarów, a „Aviator” – 110 mln dolarów. Koszty rosły ze względu na imponujące scenografie, kostiumy historyczne, skomplikowane sceny inscenizacyjne oraz udział znanych aktorów.

Film „Wyrzutki” z 2006 roku miał budżet w wysokości 90 mln dolarów, a „Wyspa potępionych” z 2010 roku – 80 mln dolarów. Oba filmy zarobiły około trzykrotnie więcej niż wyniosły ich koszty produkcji. Jednym z najdroższych projektów reżysera stał się film „Strażnik czasu” z 2011 roku. Jego produkcja kosztowała około 180 mln dolarów, a światowe wpływy z biletów również wyniosły około 180 mln dolarów.

Jednocześnie najbardziej kasowy film „Wilk z Wall Street” miał budżet stosunkowo umiarkowany jak na wielką hollywoodzką produkcję — 100 mln dolarów.

Szczególne miejsce zajmują późniejsze projekty Scorsese, finansowane przez serwisy streamingowe. W 2019 roku Netflix wypuścił film „Irlandczyk”. Jego produkcja, według szacunków branżowych, kosztowała ponad 150 mln dolarów. Znaczna część wydatków była związana ze skomplikowanymi efektami cyfrowymi, w szczególności z technologiami odmładzania Roberta De Niro i innych aktorów.

Jeszcze droższy okazał się film „Zabójcy podczas pełni księżyca” z 2023 roku. Według danych serwisu The Numbers budżet filmu wyniósł 200 mln dolarów, podczas gdy światowe wpływy z biletów wyniosły zaledwie 156,4 mln dolarów. Film powstał jednak przy udziale Apple Original Films i po zakończeniu kinowej dystrybucji stał się dostępny na platformie streamingowej. Dlatego jego wynik finansowy nie może być oceniany wyłącznie na podstawie liczby sprzedanych biletów.

Jak Martin Scorsese stał się jednym z najbardziej wpływowych reżyserów Hollywood

Martin Scorsese stał się jednym z reżyserów, którzy zmienili podejście Hollywoodu do dramatów kryminalnych. Zamiast tradycyjnego podziału postaci na pozytywne i negatywne, zaczął przedstawiać przestępców, skorumpowanych finansistów i innych kontrowersyjnych bohaterów poprzez ich własne przeżycia, motywy i decyzje.

Jednym z najważniejszych dzieł stał się film „Taksówkarz” z 1976 roku. Historia weterana wojny w Wietnamie, który stopniowo traci kontakt z rzeczywistością, zdobyła „Złotą Palmę” na festiwalu filmowym w Cannes. Później filmy „Wściekły byk”, „Chłopaki z dobrej dzielnicy” i „Kasyno” ugruntowały reputację Scorsese jako mistrza kina psychologicznego i kryminalnego.

Cechą charakterystyczną jego stylu reżyserskiego stało się wykorzystanie muzyki popularnej, dynamicznego montażu, długich ujęć kamery oraz monologów z offu. Na przykład w filmie „Chłopcy z dobrej rodziny” widz obserwuje życie mafii oczami samych przestępców, a w „Wilku z Wall Street” główny bohater zwraca się bezpośrednio do widzów.

Ważną rolę w kształtowaniu tego stylu odegrała wieloletnia współpraca z montażystką Thelmą Skunmaker. Otrzymała trzy Oscary za montaż filmów Scorsese: „Wściekły byk”, „Aviator” i „Odstępcy”.

Jednocześnie reżyser nie ograniczał się do gatunku kryminalnego. Kręcił dramaty religijne, filmy historyczne oraz filmy dokumentalne o muzyce. W szczególności w 1978 roku wyreżyserował film koncertowy „Ostatni walc” o pożegnalnym występie zespołu The Band, a w 2011 roku zaprezentował trójwymiarowy film przygodowy „Strażnik czasu”, który zdobył pięć Oscarów.

Pomimo międzynarodowego uznania sam Scorsese przez długi czas nie otrzymał głównej nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za reżyserię. Dopiero w 2007 roku, w wieku 64 lat, zdobył swojego pierwszego „Oscara” za film „Buntownicy”. W sumie w trakcie swojej kariery był dziesięciokrotnie nominowany do tej nagrody w kategorii reżyserii.

Już w 1997 roku Scorsese otrzymał nagrodę Amerykańskiego Instytutu Sztuki Filmowej za całokształt twórczości. Jednocześnie jego działalność już dawno wykroczyła poza ramy tworzenia własnych filmów.

W 1990 roku reżyser wraz ze Stevenem Spielbergiem, Francisem Fordem Coppolą, George’em Lucasem i innymi twórcami filmowymi założył organizację The Film Foundation. Organizacja ta zajmuje się ochroną dziedzictwa filmowego i pomaga w renowacji starych filmów. Według oficjalnych danych fundacji, od momentu jej powstania odrestaurowano ponad 1100 filmów.

Wpływ Scorsese polega również na umiejętności zachowania własnego stylu reżyserskiego nawet przy budżetach rzędu 100–200 mln dolarów. Jego kariera pokazała, że złożone, autorskie historie mogą przyciągać największe gwiazdy Hollywoodu, zdobywać prestiżowe nagrody i przynosić setki milionów dolarów w światowej dystrybucji kinowej.

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