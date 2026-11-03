Masza Jefrosinina opublikowała rzadkie zdjęcia z mężem, żołnierzem Timuriem Chromaiewem

Ukraińska prezenterka telewizyjna Masza Jefrosinina po raz pierwszy od dłuższego czasu udostępniła rodzinne zdjęcia z mężem Timuriem Chromaiewem, który służy w Siłach Zbrojnych Ukrainy, oraz ich synem Aleksandrem. Rodzina spędziła wspólny dzień w parku safari w obwodzie kijowskim.

„W świecie całkowitego braku zrozumienia, jak przetrwać w tym chaosie, na razie odkryłam jedyną skuteczną receptę – wyspać się, oderwać od wszystkiego. Najlepiej – trzy, cztery dni. Potem ten stan utrzymuje się przez kilka tygodni... Tym razem trafiliśmy w dziesiątkę – nasz tata jest w domu, a do tego udało się znaleźć wolny domek” – podkreśliła prezenterka.

Według Maszy Jefrosininy rodzinny wypoczynek był bardzo intensywny. Wybrali się na wycieczkę po lokalnym rezerwacie przyrody, karmili zwierzęta i odwiedzili hodowlę ryb.

„Zdążyliśmy na wycieczkę po lokalnym ogromnym rezerwacie, nakarmiliśmy wilki i wielbłąda, zobaczyliśmy wielkiego jesiotra w hodowli ryb, obejrzeliśmy kilka świetnych seriali i spaliśmy jak niedźwiedzie... Kijowie, jesteśmy gotowi dalej trwać z tobą” — zaznaczyła Jefrosinina.

Masza Jefrosinina i Timur Chromaev są małżeństwem od ponad 20 lat. Para wychowuje dwoje dzieci — córkę Nanę i syna Aleksandra.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji Timur Chromaev wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy. Z powodu służby wojskowej małżonkowie mają obecnie niewiele okazji, by spędzać czas razem.

Zdjęciami z wypoczynku prezenterka podzieliła się na swoim profilu na Instagramie.

Wcześniej Olia Poliakowa po raz pierwszy publicznie skomentowała plotki o rzekomym konflikcie z Maszą Jefrosininą i oświadczyła, że między nimi nie doszło do żadnej kłótni. Jednocześnie artystka przyznała, że ostatnio rzadko się widują ze względu na obopólne obciążenie obowiązkami.

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