Prezydium Medżlisu narodu tatarskiego z Krymu potępiło wydarzenia, które rosyjska administracja okupacyjna planuje zorganizować w dniach 31 października – 1 listopada na terenie Pałacu Chana w Bachczysaraju.

Zgodnie z planem okupantów ma tam powstać „obóz polowy armii rosyjskiej”, odtworzone zostanie życie pułków wojskowych stacjonujących na Krymie oraz otwarta zostanie wystawa poświęcona wojnie krymskiej z lat 1853–1856.

W Medżlisie uważa się, że takie działania stanowią próbę przywłaszczenia sobie dziedzictwa kulturowego narodu tatarskiego z Krymu oraz gloryfikacji polityki imperialnej Rosji.

Organizacja wezwała UNESCO i inne instytucje międzynarodowe do doprowadzenia do zaprzestania wykorzystywania zabytku do celów propagandowych. Ponadto Medżlis zwrócił się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy z żądaniem wysłania oficjalnej noty protestacyjnej oraz zainicjowania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Wykonawczej UNESCO.

Pałac Chanski — dawna rezydencja chanów krymskich z dynastii Gerajów, zbudowana w XVI wieku. Jest to wyjątkowy przykład krymskotatarskiej architektury pałacowej, wpisany na wstępną listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Źródło: Refat Chubarow (Facebook)

Przewodniczący Medżlisu narodu tatarskiego z Krymu Refat Chubarow wezwał przywódców Azerbejdżanu, Kazachstanu, Kirgistanu, Turcji i Uzbekistanu do wykorzystania swoich relacji z Moskwą w celu uwolnienia więźniów politycznych z tymczasowo okupowanego Krymu.

Całkowita dalsza izolacja tymczasowo okupowanego Krymu, a także systematyczne pozbawianie rosyjskich żołnierzy paliwa i energii elektrycznej może zmusić Kreml do zasiadania przy stole negocjacyjnym lub rozpoczęcia wycofywania armii.

W ciągu 11 lat okupacji państwo-agresor przesiedliło na Krym już ponad 1 milion swoich obywateli.

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