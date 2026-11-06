Do krajowych eliminacji do Eurowizji 2027 wpłynęło prawie o połowę mniej zgłoszeń niż w zeszłym roku

„Telewizja publiczna otrzymała 217 zgłoszeń do udziału w krajowych eliminacjach do konkursu piosenki Eurowizja 2027. W okresie przyjmowania zgłoszeń, który trwał od 15 września do 2 listopada 2026 r. włącznie na stronie eurovision.ua, wpłynęły zgłoszenia od 201 artystów” – czytamy w komunikacie „Suspilne”.

Zaznaczono, że do krajowych eliminacji w 2027 roku zgłosiło się 153 wykonawców solowych i 48 zespołów, a na liście zgłoszeń znalazło się również 8 muzyków, którzy w poprzednich latach brali udział w krajowych eliminacjach do „Eurowizji”. Ponadto zgłoszenia nadesłały nie tylko osoby z Ukrainy, ale także artyści z Holandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Czech.

Następnie, na podstawie wyników wstępnej selekcji, zostanie utworzona długa lista uczestników, którzy będą kontynuować udział w krajowych eliminacjach; otrzymają oni propozycję zawarcia umowy z „Suspilnym” do 24 listopada.

Uczestnicy długiej listy będą musieli przejść przesłuchanie z udziałem producenta muzycznego Dmytro Shurova, w którym obowiązkowy jest osobisty udział.

„Na tle wygenerowanych przez sztuczną inteligencję chórków i orkiestr jeszcze bardziej oryginalnie zabrzmiały utwory, nad którymi pracowało wielu muzyków. Na etapie długiej listy będziemy wspólnie dopracowywać utwory tak, aby odpowiadały poziomowi i zasadom wielkiego finału Eurowizji” – cytuje producenta nadawca.

Później wśród uczestników długiej listy, którzy nie znajdą się na liście finalistów, odbędzie się internetowe głosowanie rankingowe, które wyłoni kolejnego uczestnika finału.

Zwycięzca krajowych eliminacji zostanie wybrany w lutym 2027 roku na podstawie wyników głosowania jury i widzów.

Źródło: Suspilne