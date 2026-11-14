Przyzwyczailiśmy się do treści, które szybko się przyswaja: krótkich tekstów i filmików w mediach społecznościowych. Na tym tle obszerne książki wydają się prawdziwym wyzwaniem. Wymagają więcej czasu, większej koncentracji i wytrwałości. Jednak właśnie takie teksty literaturoznawcy uważają za najciekawsze, ponieważ są one w stanie zmienić samą formę narracji i pokazują, co można zrobić ze słowem, czasem i pamięcią. A czytelnicy, którzy się z nimi zmagają, często mówią, że po lekturze inaczej patrzą zarówno na zwykłe książki, jak i na swoje życie w ogóle.

Jednak takie tomiska po prostu bardziej przerażają swoją objętością i zapowiadanym stopniem trudności. Można je przeczytać, to całkiem realne, ale trzeba być gotowym na wykazanie się niemałą wytrwałością i skupieniem. Trudna książka to tekst, który zmienia samo wyobrażenie o tym, czym jest czytanie. Do takich powieści wraca się przez dziesięciolecia.

Jakie konkretnie teksty uważa się za najtrudniejsze, o czym one opowiadają i czy warto się za nie zabrać? Redakcja UA.News zebrała listę 7 najtrudniejszych książek beletrystycznych na świecie, które stanowią wyzwanie nawet dla doświadczonych czytelników. Więcej szczegółów – w naszym artykule.

„Ulisses”

Autor: James Joyce

Gatunek: powieść modernistyczna

Wszystko, co dzieje się w tej liczącej ponad 700 stron powieści, mieści się w ciągu jednej doby. 16 czerwca 1904 roku w Dublinie agent reklamowy Leopold Bloom je obiad, idzie na pogrzeb, myśli o żonie i utraconym domu. Tego samego dnia młody wykładowca Stephen Dedalus próbuje odnaleźć siebie. Wydaje się, że nie dzieje się nic epickiego.

Książka ukazała się w Paryżu w 1922 roku po około siedmiu latach pracy. Autor uważał Blooma za jedynego prawdziwie wszechstronnego bohatera światowej literatury. A dzień 16 czerwca nie został wybrany przypadkowo. Jak głosi znana historia, właśnie wtedy Joyce po raz pierwszy poszedł na randkę ze swoją przyszłą żoną Norą.

Złożoność „Ulissesa” polega na tym, że każdy epizod napisany jest w innym stylu: gdzieś jest to strumień myśli bohatera, gdzieś nagłówki gazet, a gdzieś rozmowa w formie pytań i odpowiedzi. Tekst jest pełen aluzji do Homera, Szekspira, liturgii katolickiej i historii Irlandii, a bez komentarza część tego tekstu jest po prostu fizycznie niemożliwa do zrozumienia. Książka kończy się monologiem, w którym prawie nie ma znaków interpunkcyjnych.



„W poszukiwaniu straconego czasu”



Autor: Marcel Proust

Gatunek: powieść epicka, proza psychologiczna

Powieść opowiadająca o czasie i o tym, kto próbuje go zmierzyć. Marcel Proust w ostatnich latach życia prawie nie opuszczał swojego paryskiego mieszkania i pracował nad dziełem, które ostatecznie trafiło do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdłuższa powieść świata. Wystarczy sobie wyobrazić: siedem tomów, ponad cztery tysiące stron, ponad 200 postaci. Pierwszy tom z 1913 roku Proust wydał na własny koszt, ponieważ wydawcy nieustannie mu odmawiali. Autor nie zdążył doprowadzić ostatnich trzech tomów do ostatecznej postaci. Po jego śmierci w 1922 roku książki przygotowywał do druku brat artysty, a cała seria ukazała się w całości dopiero w 1927 roku.

Główną ideą książki jest „pamięć mimowolna”: termin, który sam Proust wymyślił. Przeszłość nie ujawnia się na rozkaz ani z własnej woli; potrzebny jest do tego jakiś bodziec (dźwięk, zapach, smak), który zanurzy nas we wspomnieniach. I takim bodźcem na początku tej epopei staje się smak ciasteczka „Madeleine” namoczonego w herbacie lipowej. Staje się to tak silnym motorem wspomnień, że odkrywa się przed nami całe dzieciństwo bohatera w miasteczku Combray. Jeden smak przywraca zapomniany świat paryskich salonów, miłości i zazdrości.

Trudność tkwi tu w skali i tempie. Autor opisuje odczucia tak szczegółowo, że nie każdy wytrzyma taki strumień wspomnień i opisów. Wydarzenia prawie nie posuwają się naprzód, a narracja płynie za skojarzeniami. Poszczególne zdania rozciągają się na całe strony (!), a jedno z nich na początku pierwszego tomu liczy prawie 600 słów. Niemniej jednak ten cykl z łatwością potrafi „uziemić”, a nawet uspokoić refleksyjnego czytelnika.



„Tęcza grawitacji”



Autor: Thomas Pynchon

Gatunek: postmodernizm, satyra, powieść encyklopedyczna

Londyn, rok 1944. Niemieckie rakiety V-2 lecą szybciej niż dźwięk, więc najpierw słychać wybuchy, a dopiero potem świst. Amerykański porucznik Tyrone Slowthrop zauważa coś dziwnego: miejsca jego miłosnych przygód wydają się pokrywać z miejscami uderzeń rakiet. Potem zaczyna się trwająca setki stron paranoja: szpiedzy, naukowcy, spiski, piosenki, a nawet świadoma siebie żarówka o imieniu Byron.

Dla literaturoznawstwa ta powieść stała się pretekstem do stworzenia nowej kategorii. Edward Mendelssohn nazwał ją „opowieścią encyklopedyczną” i postawił na równi z „Boską komedią” Dantego, „Don Kichotem” Cervantesa, „Faustem” Goethego i „Moby Dickiem” Melvilla. Książki te, jego zdaniem, próbują ogarnąć wiedzę całej kultury. Właśnie od tej książki, wydanej w marcu 1973 roku, rozpoczął się jeden z najsłynniejszych skandali w historii nagród literackich: jury Nagrody Pulitzera jednogłośnie ją rekomendowało, ale rada odrzuciła tę decyzję, uznając dzieło za nieczytelne i nieprzyzwoite. W 1974 roku nagrody w kategorii prozy pięknej nie przyznano nikomu.

Ale dlaczego dzieło to uznano za niegodne nagrody? Raczej ze względu na sam rozmach utworu i brak powściągliwości autorki w wypowiedziach. Powieść liczy około 760 stron i zamieszkuje ją setki postaci, a gatunki w niej zmieniają się w trakcie akcji: komedia, opowieść szpiegowska, literatura naukowa, historia, musical. Głównej linii fabularnej praktycznie nie ma.



„Niekończący się żart”

Autor: David Foster Wallace

Gatunek: postmodernizm, tragikomedia

Wallace rozpoczął pracę nad tą książką w latach 1986–1989, a opublikował ją w 1996 roku, w wieku 33 lat, zgadzając się skrócić rękopis o około 250 stron. Książka liczy 1079 stron, z czego około 96 zajmują 388 przypisów na końcu, a niektóre z nich mają własne przypisy dodatkowe. Fabuła składa się z kilku przeplatających się wątków, wydarzenia nie są przedstawione chronologicznie, a odpowiedzi na pytania postawione na pierwszych stronach pojawiają się dopiero po setkach stron. Pomimo swojej objętości jest to książka bardzo zabawna, a jednocześnie bardzo smutna. Książka znalazła się na liście najlepszych powieści anglojęzycznych z lat 1923–2005, a jej nakład przekroczył milion egzemplarzy. Nie trzeba rozumieć wszystkiego, co się tam dzieje. Najlepiej po prostu dać się porwać humorowi.

Akcja książki rozgrywa się w przyszłej Ameryce Północnej, gdzie lata noszą nazwy sponsorów korporacyjnych. Bohaterowie mieszkają w dwóch miejscach: akademii tenisowej i ośrodku rehabilitacyjnym dla osób uzależnionych. A wokół krąży historia tajemniczego filmu, tak wciągającego, że widz traci zainteresowanie wszystkim innym. Podsumowując, jest to powieść o uzależnieniu od rozrywki, narkotyków, sportu i uwagi.

„Gra w

klasyki”

Autor: Julio Cortázar

Gatunek: antypowieść, proza eksperymentalna

To historia Argentyńczyka Horacio Oliveiry. Mieszka on w Paryżu, kocha tajemniczą Magę, a następnie wraca do Buenos Aires. W centrum fabuły znajdują się poszukiwanie siebie, niekończące się rozmowy z przyjaciółmi, muzyka, filozofia i wewnętrzny chaos, w którym miłość i samotność przeplatają się, tworząc jedną całość.

Książka rozpoczyna się od „Tabeli instrukcji” i proponuje dwa sposoby czytania. Pierwszy: od rozdziału 1 do 56, po czym można spokojnie przerwać lekturę. Drugi: „przeskakiwanie” po wszystkich 155 rozdziałach, zaczynając od 73., a ta trasa kończy się niekończącym się cyklem między rozdziałami 58 a 131. Ostatnie 99 rozdziałów autor nazwał „nieobowiązkowymi”, ale to właśnie w nich ukryte są odpowiedzi na pytania z pierwszych części. Tekst ma charakter fragmentaryczny, jego bohater pisze go strumieniem myśli, a właściwego sposobu czytania nie ma.

Cortázar nazwał tę książkę „kontrpowieścią” i zamierzał, aby nie była ona jedynie czytana, ale aby czytelnik współtworzył ją razem z nim. Angielskie tłumaczenie Gregory’ego Rabassy zdobyło pierwszą Narodową Nagrodę Książkową Stanów Zjednoczonych w kategorii tłumaczeń. Jest to powieść-gra, co już samo w sobie jest niezwykle nietypowe i interesujące.



„Człowiek bez właściwości”



Autor: Robert Musil

Gatunek: powieść filozoficzna, modernizm

Wiedeń, sierpień 1913 roku. Imperium przygotowuje się do obchodów siedemdziesiątej rocznicy panowania Franciszka Józefa i w tym celu powołuje „Akcję równoległą”: komitet, który ma wymyślić wydarzenie godne tej daty. Musil żartobliwie nazywa ten kraj Kakania (od „cesarska i królewska”). Przez to społeczeństwo przemierza trzydziestodwuletni matematyk Ulrich, „człowiek bez cech”, który obserwuje, jak świat, wierzący we własną stabilność, zbliża się do katastrofy.

Fabuła nieustannie przechodzi w rozważania na temat psychologii, filozofii, polityki i historii, które krytycy porównują do samodzielnych teorii. Musil, jak sam stwierdził w wywiadzie z 1926 roku, dążył do „intelektualnego opanowania świata”. Autor pisał tę książkę przez około 20 lat, jednak pozostała ona niedokończona. Autor zmarł w 1942 roku. Główny tekst liczy około 1130 stron, a w pełnym angielskim wydaniu z 1995 roku, zawierającym materiały pośmiertne, aż 1774. Proszę sobie tylko wyobrazić tę skalę!

„Hałas i wściekłość”

Autor: William Faulkner

Gatunek: modernizm, gotyk południowy

Jest to opowieść o upadku arystokratycznej rodziny Compsonów w stanie Missisipi. W centrum wydarzeń znajduje się Caddy: dziewczyna, którą bracia kochają i nienawidzą na różne sposoby. Książka składa się z czterech części, a każda z nich jest opowiadana przez innego narratora: Benjiego, Quentina, Jasona, a w finale narrację prowadzi sam autor. Pierwsza część pochodzi z 7 kwietnia 1928 roku i jest opowiedziana przez Benjiego, 33-letniego mężczyznę z upośledzeniem umysłowym. Nie rozróżnia on „wtedy” od „teraz”, dlatego czytelnik bez ostrzeżenia przeskakuje między tymi epokami. Autor zaznaczał te skoki kursywą, a nawet chciał drukować różne warstwy czasowe atramentem w różnych kolorach, ale wydawcy odmówili. Sama Keddie nie opowiada żadnego rozdziału: o niej mówią bracia, a chronologię wydarzeń czytelnik składa samodzielnie z fragmentów opowieści.



W 1929 roku recenzenci podzielili się na dwa obozy: jedni uważali książkę za wyjątkową i wybitną, inni za celowo mroczną i miejscami zagmatwaną. Sam Faulkner kochał ją najbardziej, nazywał ją najwspanialszą porażką i mówił, że Keddie była jego ulubienicą. Można podejść do tej książki i czytać ją jak śledztwo, ponieważ każdy z braci postrzega prawdę na swój sposób, a prawdziwy obraz sytuacji trzeba ułożyć samodzielnie.

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