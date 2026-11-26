Aktorka Natalka Denisenko opowiedziała o zazdrości w związku ze swoim mężem Jurijem Jaroszenko. Jak twierdzi, zazdrość towarzyszy im obojgu, pomimo wzajemnego zaufania i silnych uczuć.

Denisenko zaznaczyła, że mąż nie daje jej powodów do wątpliwości, ponieważ poświęca jej wystarczająco dużo uwagi. Jednocześnie Jurij jest zazdrosny o aktorkę, ponieważ, jego zdaniem, inni mężczyźni mogą zabiegać o jej uwagę.

Sama Natalka przyznała również, że jest zazdrosna o męża ze względu na jego charyzmę i atrakcyjność. Według aktorki Jurij jest dość skromny, jednak nawet bez większego wysiłku przyciąga uwagę kobiet.

„Jest dość skromny, może po prostu stać, a wszystkie kobiety już mówią: »Dzień dobry!« – i podchodzą do niego” – opowiedziała Denisenko.

Aktorka uważa, że lekka zazdrość jest czymś zupełnie naturalnym, tłumacząc ją pragnieniem zachowania szczególnej emocjonalnej bliskości z ukochaną osobą.

„Kiedy nie chce się dzielić ukochaną osobą z nikim, nie tylko fizycznie, ale także emocjonalnie — wydaje mi się, że jest to naturalne dla ludzkiej duszy. Wszyscy pragniemy bliskości, dlatego nie chcemy dzielić jej z innymi” — zauważyła Natalka.

Natalia Denisenko wyjaśniła, dlaczego nie wyjechała z Ukrainy podczas wojny.

Mąż Nataliki Denisenko opowiedział o ciężkiej chorobie i służbie w Siłach Zbrojnych Ukrainy.

Aktorka Natalka Denisenko zaprezentowała nowy monodram „O czym milczy kobieta?”. Premiera zgromadziła pełną salę widzów.

Czytaj nas na