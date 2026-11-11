Netflix opublikował pierwsze ujęcia z ostatniego sezonu serialu „Emily w Paryżu”

Platforma streamingowa Netflix opublikowała pierwszy zwiastun szóstego sezonu serialu „Emily w Paryżu”, który będzie sezonem finałowym. Premiera ostatniej części historii z Lily Collins w roli głównej zaplanowana jest na 24 grudnia.

W filmiku przypomniano widzom najciekawsze momenty z poprzednich sezonów oraz przygody Emily Cooper i jej przyjaciółki Mindy Chen, granej przez Ashley Park. Oprócz znanych ujęć w zwiastunie pojawiły się nowe sceny, w tym podróż bohaterek do Grecji.

Zgodnie z fabułą, w ostatnim sezonie Emily będzie musiała podjąć ważne decyzje dotyczące kariery i życia osobistego. Z powodu trudności w pracy i zmian w związkach zacznie się zastanawiać, gdzie chce budować swoją przyszłość.

Do swoich ról w ostatnim sezonie powrócą również Lucien Laviscount (Alfie), Bruno Guerri (Luke), Samuel Arnold (Julien) i William Abadi (Antoine). Wśród aktorów znajdzie się również Minnie Driver, która wcieli się w rolę księżniczki Jane.

Przypomnijmy, że pod koniec piątego sezonu Emily rozstała się ze swoim włoskim ukochanym Marcello, którego zagrał Eugenio Franceschini. Wcześniej bohaterka przeniosła się do Rzymu, aby spróbować pogłębić ich związek.

Twórca serialu, Darren Star, powiedział wcześniej, że szósty sezon obejmie kilka europejskich lokalizacji. Zespół poświęcił szczególną uwagę Grecji.

„W tym sezonie odwiedziliśmy kilka miejsc, a Grecja była jednym z krajów, które bardzo chcieliśmy pokazać w całej okazałości. Na tym właśnie polega część uroku Europy: zawsze jesteś blisko kolejnego niezwykłego miejsca, nowej kultury czy przygody” – zaznaczył.

Według Stara zależało mu na tym, aby widzowie czuli się uczestnikami podróży Emily.

Serial „Emily w Paryżu” jest emitowany na platformie Netflix od 2020 roku. Fabuła opowiada o Amerykance, która przeprowadza się do stolicy Francji, aby pracować w agencji marketingowej, i próbuje pogodzić karierę, przyjaźń oraz związki romantyczne.

Źródło: People.

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