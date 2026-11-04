Noah Wylie opowiedział, jak w dzieciństwie Eddie Murphy odmówił mu autografu i wyzwał go

Aktor Noah Wylie w podcaście „Good Hang” wspomniał, jak w wieku dziewięciu lat podszedł do swojego idola, Eddiego Murphy’ego, z prośbą o autograf, jednak ten w niegrzeczny sposób odmówił dziecku.

Jak twierdzi gwiazda serialu „Ostry dyżur”, to przykre doświadczenie nauczyło go, by zawsze podpisywać autografy małym fanom. Ponad czterdzieści lat później córka Wailiego podarowała ojcu wydrukowane zdjęcie Murphy’ego z własnoręcznie wykonanym fałszywym podpisem w imieniu komika, które aktor przechowuje w ramce w swoim gabinecie.

Źródło: Entertainment Weekly.

Amerykański aktor Noah Wylie, znany z seriali medycznych „Ostry dyżur” i „Pitt”, zdobył tytuł „Najseksowniejszego mężczyzny świata” według magazynu People. Początkowo 55-letni artysta nawet nie uwierzył w tę wiadomość i pomyślał, że ktoś postanowił się z niego wyśmiać. W przyjęciu tego zaszczytnego tytułu pomogła mu żona Sara.

Przypomnijmy, że amerykański aktor Andrew Shu, który zyskał popularność dzięki roli Billy’ego Campbella w serialu „Melrose Place”, przygotowuje się do ślubu. Jego wybraną została 49-letnia Merily Phibig, adwokatka specjalizująca się w sprawach imigracyjnych.

Amerykańska aktorka Selma Blair została aresztowana 12 października na lotnisku w Nowym Jorku po incydencie na pokładzie samolotu. Według doniesień mediów podczas lotu zaatakowała dwóch stewardów i próbowała otworzyć drzwi samolotu.

Czytaj nas na