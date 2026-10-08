Kanadyjska pisarka laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2026
Laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2026 została kanadyjska pisarka Anne Carson.
Pisarka została doceniona „za swoją odważną i pomysłową twórczość, która w żartobliwym dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury”.
Komitet zauważa, że Carson przez całą swoją karierę łączyła pisanie poezji z pracą przekładoznawczą oraz nauczaniem na różnych uniwersytetach. Dla Carson niezwykle ważna jest etymologia słów: sama nazywała ją punktem wyjścia dla swojej twórczości.
Anne Carson była jedną z faworytek bukmacherów.
Co wiadomo o laureatce
Twórczość 76-letniej kanadyjskiej pisarki Anne Carson jest ściśle związana z literaturą starożytnej Grecji, mitologią oraz filologią klasyczną. Jej najsłynniejszą książką jest powieść wierszem „Autobiografia czerwonego” (Autobiography of Red, 1998), która na nowo interpretuje starogrecki mit o Gerionie i Heraklesie.
Już wkrótce „Autobiografia czerwonego” zostanie przetłumaczona na język ukraiński — książkę opublikuje wydawnictwo „Hruszka”. Będzie to pierwsze dzieło Anne Carson, które ukaże się po ukraińsku.
Co wiadomo o Nagrodzie Nobla w dziedzinie literatury
Nagroda w dziedzinie literatury jest przyznawana od 1901 roku, kiedy to wręczono również wyróżnienia w dziedzinie fizyki, chemii, fizjologii i medycyny.
Pierwszym laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury został francuski poeta Sully Prudhomme — w uznaniu za „szczególne zasługi poetyckie, a zwłaszcza za wysoki idealizm, doskonałość artystyczną oraz niezwykłe połączenie duchowości i intelektu”.
Pierwszą laureatką została szwedzka pisarka Selma Lagerlöf, nagrodzona w 1909 roku. Spośród 121 laureatów nagrody 103 to mężczyźni, a 18 to kobiety, co stanowi 14,3% ogólnej liczby.
Zgodnie z testamentem Alfreda Nobla, nagroda jest przyznawana osobie, która stworzyła „najbardziej wyróżniające się dzieło w kierunku idealistycznym”. Rozpatrywane są tylko te prace, które powstały w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
Zwycięzcę wyłania Komitet Noblowski Akademii Szwedzkiej, składający się z czterech lub pięciu osób — szwedzkich pisarzy, poetów, naukowców i historyków, wybieranych na trzyletnią kadencję.
Z kolei nominować do nagrody mogą zarówno członkowie Akademii, jak i innych instytucji o podobnym charakterze, a także:
profesorowie literatury i nauk filologicznych;
laureaci poprzednich edycji;
przewodniczący stowarzyszeń odpowiedzialnych za twórczość literacką w danym kraju.
Tożsamość kandydatów pozostaje utajniona przez 50 lat, dlatego ich nazwiska są zawsze przedmiotem plotek. Ponadto do nagrody można zgłaszać wyłącznie osoby żyjące.
O decyzji Komitet Noblowski poinformował 8 października.
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