Kanadyjska pisarka laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2026

Laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2026 została kanadyjska pisarka Anne Carson.

Pisarka została doceniona „za swoją odważną i pomysłową twórczość, która w żartobliwym dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury”.

Komitet zauważa, że Carson przez całą swoją karierę łączyła pisanie poezji z pracą przekładoznawczą oraz nauczaniem na różnych uniwersytetach. Dla Carson niezwykle ważna jest etymologia słów: sama nazywała ją punktem wyjścia dla swojej twórczości.

Anne Carson była jedną z faworytek bukmacherów.

Co wiadomo o laureatce

Twórczość 76-letniej kanadyjskiej pisarki Anne Carson jest ściśle związana z literaturą starożytnej Grecji, mitologią oraz filologią klasyczną. Jej najsłynniejszą książką jest powieść wierszem „Autobiografia czerwonego” (Autobiography of Red, 1998), która na nowo interpretuje starogrecki mit o Gerionie i Heraklesie.

Już wkrótce „Autobiografia czerwonego” zostanie przetłumaczona na język ukraiński — książkę opublikuje wydawnictwo „Hruszka”. Będzie to pierwsze dzieło Anne Carson, które ukaże się po ukraińsku.

Co wiadomo o Nagrodzie Nobla w dziedzinie literatury

Nagroda w dziedzinie literatury jest przyznawana od 1901 roku, kiedy to wręczono również wyróżnienia w dziedzinie fizyki, chemii, fizjologii i medycyny.

Pierwszym laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury został francuski poeta Sully Prudhomme — w uznaniu za „szczególne zasługi poetyckie, a zwłaszcza za wysoki idealizm, doskonałość artystyczną oraz niezwykłe połączenie duchowości i intelektu”.

Pierwszą laureatką została szwedzka pisarka Selma Lagerlöf, nagrodzona w 1909 roku. Spośród 121 laureatów nagrody 103 to mężczyźni, a 18 to kobiety, co stanowi 14,3% ogólnej liczby.

Zgodnie z testamentem Alfreda Nobla, nagroda jest przyznawana osobie, która stworzyła „najbardziej wyróżniające się dzieło w kierunku idealistycznym”. Rozpatrywane są tylko te prace, które powstały w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

Zwycięzcę wyłania Komitet Noblowski Akademii Szwedzkiej, składający się z czterech lub pięciu osób — szwedzkich pisarzy, poetów, naukowców i historyków, wybieranych na trzyletnią kadencję.

Z kolei nominować do nagrody mogą zarówno członkowie Akademii, jak i innych instytucji o podobnym charakterze, a także:

profesorowie literatury i nauk filologicznych;

laureaci poprzednich edycji;

przewodniczący stowarzyszeń odpowiedzialnych za twórczość literacką w danym kraju.

Tożsamość kandydatów pozostaje utajniona przez 50 lat, dlatego ich nazwiska są zawsze przedmiotem plotek. Ponadto do nagrody można zgłaszać wyłącznie osoby żyjące.

O decyzji Komitet Noblowski poinformował 8 października.

BBC ogłosiła długie listy pretendentów do nagrody Książka Roku.

Pakistańskie wydanie Dawn opublikowało recenzję nowej książki amerykańskiego autora Jareda Diamonda pt. Profits, Prophets, Coaches, and Kings: (When) do Leaders Make a Difference. Laureat Nagrody Pulitzera rozważa w niej, w jakich okolicznościach poszczególni liderzy są w stanie zmieniać rozwój społeczeństw, państw, biznesu i sportu.

Rosyjski ostrzał Kijowa z 23 września uszkodził sieci telekomunikacyjne sklepu internetowego „Knyharnja Ye”. Z tego powodu część usług firmy tymczasowo nie działa.

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