Ogłoszono długą listę kandydatów do Nagrody im. Szewczenki za rok 2027

Komisja ds. Narodowej Nagrody Ukrainy im. Tarasa Szewczenki opublikowała długą listę nominowanych do nagrody w 2027 roku, na której znalazło się 110 dzieł w 14 kategoriach. W tym roku lista kategorii została uzupełniona o nową nominację – „Sztuka architektoniczna”.

W kategorii „Sztuka muzyczna” znaleźli się: piosenkarz Pylyp Kolyadenko z albumem „PAMINA”, wykonawca KHAYAT (Andrij Khayat) z minialbumem „Tryptyk” oraz muzyk Sviatosław Vakarchuk za autorską muzykę i aranżacje ukraińskich pieśni ludowych do dramatu muzycznego „Marusia Churaj”. W kategorii „Sztuka koncertowo-wykonawcza” rywalizować będzie piosenkarka Iryna Fedyszyn z cyklem piosenek o tematyce wojskowej „Rozstrzelana wiosna” (2022–2026), a Tina Karol została nominowana w kategorii „Kuratorstwo twórcze projektów kulturalno-artystycznych” za projekt „Dom Nagrań – sezon 2”.

Ponadto na długiej liście znaleźli się pisarze Artur Dron, Wasyl Szkляр i Pawło Wyshebaba, reżyserzy Dmytro Sucholitkyj-Sobczuk i Taras Tomenko, a także fotografowie Konstantyn i Wlada Liberowowie. Ceremonia wręczenia nagród laureatom odbędzie się 9 marca 2027 roku – w dniu urodzin Tarasa Szewczenki.

Ogólnie długa lista nominowanych wygląda następująco:

„Sztuka muzyczna”

Sviatosław Vakarchuk – muzyka autorska, kompozycja i aranżacja ukraińskich pieśni ludowych do dramatu muzycznego „Marusia Churaj” na podstawie historycznej powieści wierszowanej Liny Kostenko.

– muzyka autorska, kompozycja i aranżacja ukraińskich pieśni ludowych do dramatu muzycznego „Marusia Churaj” na podstawie historycznej powieści wierszowanej Liny Kostenko. Włodzimierz Zubicki – ludowa symfonia jedności „Ziemle moja” na chór, solistów i orkiestrę symfoniczną do tekstów ludowych i wierszy Maksyma Rylskiego.

Olena Ilnycka – utwór symfoniczny „Do zwycięstwa”.

Pylyp Kolyadenko – album muzyczny „Pamina”.

– album muzyczny „Pamina”. Krepak Kostiantyn – projekty artystyczne „Wieczory kobzarskie” oraz utwór wokalno-chóralny do słów autora „Monolog Kobzara”.

Sidorienko Liubawa – audiowizualny poemat elektroakustyczny „Solaris” na sopran, zespół instrumentalny, grupę taneczną i elektronikę.

Andrij Hayat (Khayat) – minialbum „Tryptyk”.

„Sztuka koncertowa i wykonawcza”

Jewgienij Gromow – cykl 20 monograficznych koncertów-badań poświęconych fortepianowej spuściźnie Walentina Sylwestrowa w Narodowym Muzeum Sztuki im. Bogdana i Warwary Chanenków, wydanie winylowe antologii „Moments of Silvertones”.

Olena Kulyk, Lubomir Matejko, Oleksandr Żurawczak, Oleksandr Melnyk – film muzyczny-koncert „Saga nad Dnieprem” na podstawie poezji Tarasa Szewczenki.

Bogdan Plisz – opery „Litwini” A. Ponchielli, „Trubadur” J. Verdiego, „Latający Holender” i „Lohengrin” R. Wagnera, „Triumfy” K. Orffa; programy koncertowe „Credo” K. Pendereckiego, „Rekwiem wojenne” B. Brittena, „Kantata czasów wojny” J. Widmanna, Stabat Mater, „Te Deum” z „Czterech pieśni duchowych” G. Verdiego, „Magnificat” A. Vivaldiego.

Natalia Ponomarchuk – wykonanie koncertowe i nagranie pełnego cyklu symfonii kameralnych Jewhena Stankowicza „Dictum” (2025); cykl koncertów autorskich ukraińskich kompozytorów „Współczesne i ponadczasowe”, zrealizowany przez Kijowską Orkiestrę Kameralną Narodowej Filharmonii Ukrainy.

Iryna Czownyk (Iryna Fedyszyn) – koncertowo-wykonawczy cykl artystyczny pieśni o tematyce wojskowej „Rozstrzelana wiosna” (2022–2026).

„Sztuka teatralna”

Iwan Blindar, Oleg Panas, Olga Komanowska, Nadija Lewczenkowa, Maria Stopnik – dramat muzyczny „Marusia Churaj” w wykonaniu Iwano-Frankiwskiego Narodowego Akademickiego Teatru Dramatycznego im. Iwana Franki.

Maksym Gołenko, Illarion Pawлюk, Ołeksij Doryczewski, Maria Yasinska, Rusłan Berezowy – spektakl „Widzę, że interesuje was ciemność” Narodowego Akademickiego Ukraińskiego Teatru Dramatycznego im. Marii Zankoweckiej.

Rudolf Dzurynec – rola Erika Largena w spektaklu „Tajemnicze wariacje” Zakarpackiego Akademickiego Okręgowego Ukraińskiego Teatru Muzyczno-Dramatycznego im. braci Jurija-Augustyna i Jewgienija Szeregi.

Kachanow Petro, Todoriuk Dmytro – opera rockowa „Patriota”.

Knyga Oleksandr, Szwiec Oksana, Reznichenko Jewhenij, Ridwanetska Natalia, Ponomariow Ołeksij – spektakl „D.I.M.” Chersońskiego Obwodowego Akademickiego Teatru Muzyczno-Dramatycznego im. M. Kulisha.

Olga Siemioszkina, Achtem Sejtablaew – spektakl „Eneida” Teatru Weteranów.

„Sztuka filmowa”

Jurij Dunaj – pełnometrażowy film fabularny „Zmęczeni”.

Dmytro Moisejev, Vadym Ilkov – pełnometrażowy film fabularny „Szare pszczoły”.

Dmytro Sucholitkyj-Sobczuk – pełnometrażowy film fabularny „Pamfir”.

Tkaczenko Ołeksandr, Dokunow Dmytro – film dokumentalny „Gdzie wszystko znika”.

Taras Tomenko – pełnometrażowy film fabularny „Dom »Słowo«. Niekończąca się powieść”.

„Proza”

Jurij Hreszko – powieść historyczna „Pretorianie Republiki Antoniówskiej”.

Włodzimierz Danilenko – powieść „Ta, która podtrzymuje niebo”.

Tetiana Deinehina – powieść „Aglofabryka”.

Artur Dron – zbiór opowiadań „Hemingway nic nie wie”.

– zbiór opowiadań „Hemingway nic nie wie”. Wasyl Iwanina – powieści historyczne o rodzinie Rozumowskich „Pocałowani przez Boga”.

Kanunnikowa Julia (Julia Kan) – alegoryczna powieść podróżnicza „Otwórz szerzej oczy”.

Kuzan Tetiana (Tania P’jankowa) – powieść „Wiek czerwonych mrówek”.

Anatolij Liszczenko – historyczna powieść epicka, trylogia „Walczyli o wolność”.

Wasyl Machno – powieść „Anioł i osioł. Z wierszami o ogniu i wodzie”.

Nikitenko Włodzimierz – książka „Liga ostatniej słomki”.

Alina Sarnacka – powieść „S.K.A.M.”

Sidorżewski Michaił – powieść-esej „Ziemia gniewu”.

Frolow Andrij – bajka „Czarodziejski Hiacynt”.

Siergiej Czerepanow – opowiadanie „Ryba moich marzeń”.

Wasyl Szkljar – powieść „Kościół króliczy”.

„Poezja”

Mykola Antoščak – tomik wierszy „Dzwonnica w wąwozie”.

Iwan Bereżnyj – tomik wierszy „Nowa norma”.

Biloous Maria (Maria Ludkiewicz) – tomik poezji „U bram Bożych”.

Anatolij Butenko – tomik poezji „Siła miłości”.

Pawło Wyshebaba – tomik poezji „Marginalia”.

– tomik poezji „Marginalia”. Borys Humenjuk – tomik poezji „Czwarta fala: wiersze z wojny”.

Żajworon Mykhajlo – tomik poezji „Na ostrzu trawy”.

Koronenko-Slaboszpicka Svitlana (Koronenko Svitlana) – tomik poezji „Mój marmurowy muar”.

Kruk Galina – tomik poezji „Dzieje się i nie ustaje. Wiersze nowe i wybrane”.

Roman Kucharuk – tomik poezji „Wczesną wiosną opadłych liści”.

Roman Lyabiga – powieść wierszem „Miłość i władza” oraz album poetycki „Rock-n-wiersze”.

Mordatenko Kostiantyn – tomik poezji „Belki na czczo”.

Antonina Nikitina (Antonina Listopad) – tomik poezji „Nie dotykaj mojej ziemi, bo jest święta”.

Olijnik Włodzimierz – tomik poezji „Płacz słowika”.

Olifirow Wiktor – tomik poezji „Prometeje-2”.

Padalko Oleksandr – tomik poezji „Przez kamień”.

Rżepecki Leonid – tomik poezji „Kronika niezłomnego kraju”.

Włodzimierz Tymczuk – tomik poezji „Od światła do światła”.

„Literaturoznawstwo i sztukoznawstwo”

Oleksandr Boron – książka „Studia nad twórczością Szewczenki: Trzy tomy rozważań, esejów i komentarzy”.

Iwanyszyn Petro – praca „Zabić smoka: moskiewski mit i jego likwidacja: rozważania”.

Liudmyla Marchuk – książka „Teodozja Bryż: rzeźbiarz i rzeźba w kontekście epoki”.

Mosenkis Jurij, Kolyadenko Dmytro – seria książek „Narodziny Ukrainy” (6 tomów).

Neborak Wiktor – książka „Przeczytana na nowo »Eneida«: próba sensownej interpretacji »Eneidy« Iwana Kotliarewskiego na tle porównania jej z »Eneidą« Wergiliusza”.

Włodzimierz Poliszczuk – książka „Encyklopedia literacka regionu czerkaskiego” w 3 tomach.

Andrij Puchkow – książka „Ukraiński styl architektoniczny: wizje, mody, stulecia”.

Rogotczenko Oleksij – książka „Sześćdziesiąt lat totalitaryzmu: sztuka plastyczna Ukrainy”.

Sydorenko Jarosław – „Słownik ukraińsko-angielski w alfabecie Braille’a: 500 najważniejszych słów”.

Sławiński (Sławiński) Mykola – książka „Oczu w oczy z geniuszem. Taras Szewczenko: wczoraj, dziś, jutro”.

Sobol Walentyna – książki „Dialog ze światem trwający trzy stulecia. Dziennik Filipa Orlika z 1724 roku”, Filip Orlik i jego Dziennik.

„Publicystyka i dziennikarstwo”

Olga Worobjowa – książka „Niepokonany Irpin”.

Władysław Wiatrowicz – książka „Generał Cook. Biografia pokolenia UPA”.

Żadko Wiktor – publikacja publicystyczno-dokumentalna „Nie zapomniani. Ukraiński panteon” w trzech tomach.

Wadym Miskij, Tamara Huseinowa, Dmytro Chorkin – książka „Ukraińskie radio. Historia burzliwego stulecia”.

Oleg Romanczuk – książka „Matryca zwycięstwa”.

Sokolenko Natalia, Stukanow Siergiej – projekt wieloplatformowy „Ojcowie założyciele” Radia Ukraińskiego i Telewizji Publicznej.

Alina Titowa – książka „Niezłomni i niepokonani. Mikołajów – miasto bohaterów”.

Andrij Tsaplienko – „Front” – cykl reportaży publicystycznych.

Szybalow Jewgienij – książka „Gra liczb. Przetrwać dla miłości”.

Anatolij Szkulipa – powieść artystyczno-publicystyczna „Na aksamitnej pajęczynie, czyli mężczyźni też potrafią kochać”.

„Sztuki wizualne”

Wadym Michalczuk – cykl malarski „Kozak Mamaj – niepokonany wojownik”.

Włodzimierz Nepomniaż – liryczno-poetyckie dzieła malarskie i graficzne z cyklu prac z lat 2024–2026 „Ukraina żyje w pieśniach i obrazach”, „Z powołania życia”, „Nasza Ukraina”: prace „Przy rodzinnym domu”, „Kwitnąca posiadłość I. J. Repina”, „Niezłomny symbol Ukrainy!”.

Stepan Riabczenko – serie „Wędrująca chmura”, „Wirtualne krajobrazy”, „Wirtualny ogród”, „Czas kwitnienia”, „Wirtualne wirusy”, „Dedykacja dla pająka”, „Metamorfozy”, „Czarna bajka”.

Svitlana Sukach – monumentalno-dekoracyjny zespół „Nadmorska chata: sztuka pamięci meta-historycznej i strategia rewitalizacji społeczności”.

Anatolij Fedirko – projekt artystyczny „Fabryka Sztuki im. prof. K. Malewicza II”, seria prac z lat 2021–2026.

„Sztuka architektoniczna”

Dmytro Aranchij – dzieło architektoniczno-krajobrazowe „Znakowy Gaj”.

Serhij Derbin – Narodowy Wojskowy Cmentarz Pamięci (1. kompleks startowy I etapu).

Hanna Iskierdo, Maksym Miatko – „Horizons – architektura nowych horyzontów: od ponownego przemyślenia dziedzictwa do tworzenia przestrzeni kulturowej”.

Anna Iskierdo – dom rodzinny „Dacza”.

„Sztuka fotografii”

Bilać Jurij-Bogdan – projekt fotograficzny „Świt”.

Michaił Dorogowicz – dzieło fotograficzne „Nieutracone”.

Koczetowa Julia – projekt fotograficzny „Wojna to sprawa osobista”.

– projekt fotograficzny „Wojna to sprawa osobista”. Władysław Krasnoszczok – album fotograficzny „Dokumentacja wojny”.

Kostyantyn Liberow, Wlada Liberowa – album fotograficzny „Oczy wojny”.

– album fotograficzny „Oczy wojny”. Łukatski Jefrem – projekt fotograficzny „Ukraina. Przez obiektyw historii”.

Oleg Petrasjuk – wystawa fotograficzna „Czasów Jar. Ognioodporni”.

Oksana Chorna – album fotograficzny „Dziennik działań bojowych”.

„Sztuka dekoracyjno-użytkowa”

Nina Honczaruk – seria obrazów „Wielkie maki”, „Razem”, „Wojna”, „Złote pole”, „Katedra” (haft wielowarstwowy).

Zoya Stashuk – projekt artystyczny „Złota nić sztuki ludowej: ukraińska pisanka”.

„Projektowanie”

Lilia Derman – fes, tradycyjne krymskotatarskie nakrycie głowy dla kobiet.

Taras Rudenko – pomnik poległych żołnierzy 116. brygady TRO.

Taran Volodymyr, Haruk Oleksandr, Haruk Serhij (artyści z grupy „Arttrium”) – zbiór monet pamiątkowych i kolekcjonerskich, wyemitowanych przez Narodowy Bank Ukrainy, poświęcony tematyce wojennej i patriotycznej.

Iwan Frolow – seria „Ukraina na arenie międzynarodowej. Kostiumy autorskie jako sztuka reprezentacji kulturowej”.

Wiktoria Jakusza – kolekcja wazonów „Tiara”.

„Kreatywne kuratorstwo projektów kulturalno-artystycznych”

Włodzimierz Bezrukij, Olena Fetisowa – cykl wystaw malarstwa „Kolory wytrwałości. Ocaleni z płomieni”.

Krystyna Beregowska, Julia Shylenko – projekt wystawowy „ON: Taras Szewczenko. Artysta”.

Lesia Woroniuk, Ołeksandr Tkachuk – projekt „Światowy Dzień Wyszywanki” (2022–2025).

Tina Karol – projekt kulturalno-artystyczny „Dom Nagrań Dźwiękowych – sezon 2”.

– projekt kulturalno-artystyczny „Dom Nagrań Dźwiękowych – sezon 2”. Korsak Wiktor, Korsak Lesia – cykl projektów kulturalno-artystycznych „MSUMK. Przestrzeń wolności” (2022 – w trakcie realizacji).

Kateryna Libkind, Olena Żywkowa, Olga Nowikowa, Olga Nosko, Maksym Poberezhski – projekt kuratorsko-artystyczny „W międzyczasie w Domu Chanenków”.

Ksenia Malych, Leonid Maruszczak, Kateryna Chimej, Ivanna Kozachenko, Marta Bilas – projekt kulturalno-artystyczny „Gwarancje bezpieczeństwa”.

Olga Melnyk, Julia Naiduch, Waleria Guiewska, Siergiej Diptan – projekt wystawowy „Wasyl Stus. Dopóki tu jesteśmy, wszystko będzie dobrze”.

Wasyl Fedoryszyn, Serhij Bordenjuk, Anatolij Hnatiuk – projekt kulturalno-artystyczny „Czarnobyl – młodzież będzie pamiętać”.

Źródło: Komitet ds. Narodowej Nagrody Ukrainy im. Tarasa Szewczenki.

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