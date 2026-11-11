Oleg Skrypka przypomniał sobie, jak kopał rosyjskiego propagandystę Dugina

Lider zespołu „Vopli Vidopliassova” Oleg Skrypka w wywiadzie udzielonym Wasylowi Tymoszenko opowiedział o konflikcie z rosyjskim ideologiem Aleksandrem Duginem podczas swoich poprzednich występów w Moskwie.

Muzyk przypomniał sobie szczegóły tego incydentu: „Tak, kopałem go. To był dopiero początek… Wtedy jeszcze panowała bardzo duża sympatia wobec Ukraińców. Występowaliśmy w jakimś klubie w Moskwie. Był tam też Dugin. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, kim jest Dugin. Stoi z brodą i pod sceną krzyczy: »Ch*chły«. Coś w tym rodzaju. Tylko sam głos. Żartowałem sobie z tego ze sceny, postawiłem go na miejsce».

Po koncercie, jak twierdzi artysta, przeciwnik podbiegł i zaczął wymachiwać rękami: „Coś w stylu »po rosyjsku«, »daj po rosyjsku«. Mówię: »Porozmawiajmy językiem dyplomacji, jeśli nie akceptujesz języka ukraińskiego, porozmawiajmy po francusku«. On zna francuski. A ja znam francuski z ulicy – francuskie przekleństwa. I zaczynam go obrzucać francuskimi przekleństwami. On czuje, że zaczyna przegrywać tę słowną potyczkę i zaczyna się rzucać. A ja mu poważnie kopałem”.

Następnie ochroniarze wyprowadzili rosyjskiego ideologa, a dyrektor lokalu przeprosił ukraińskiego wykonawcę i postawił piwo całej ekipie.

Źródło: Wywiad Olega Skrypki dla Wasyla Tymoszenka.

Wcześniej lider zespołu „Vopli Vidopliassova” Oleg Skrypka wypowiedział się na temat współczesnej sztuki ukraińskiej i wskazał cechy, które jego zdaniem negatywnie wpływają na gust kulturowy społeczeństwa ukraińskiego.

Wcześniej Oleg Skrypka zaprezentował nowy teledysk do utworu „Maszyna” — jednej z najszybszych i najbardziej energetycznych piosenek zespołu „Vopli Vidopliassova”.

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