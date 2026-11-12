Ukraiński muzyk Oleg Skrypka, który koncertował w Rosji wraz z zespołem „Vopli Vidopliassova”, opowiedział o niezwykłej prośbie, jaką otrzymał podczas jednego z występów na imprezie firmowej. Poproszono go wówczas o wykonanie hymnu Ukrainy, jednak piosenkarz odmówił, obawiając się o własne życie.

Według muzyka, w 2012 lub 2013 roku zespół „Vopli Vidoplyasova” występował na imprezie firmowej holdingu „Russkij Standard”. Koncert odbywał się w dużej sali, którą Skrypka porównał do stołecznego Pałacu Sportu.

Podczas występu podszedł do niego dyrektor generalny „Russkiego Standarta” i poprosił o wykonanie hymnu Ukrainy.

„On mnie obejmuje. Myślę sobie: »Zaraz dojdzie do bójki«. To było stresujące. I szepcze mi do ucha: »Oleg, zaśpiewaj, proszę, hymn Ukrainy«. Cóż, gdybym zaśpiewał hymn Ukrainy, rozstrzelaliby mnie tam i wszystko by zniszczyli” – wyjaśnił muzyk.

Ponadto zespół „Vopli Vidopliassova” został zaproszony do występu na noworocznej imprezie firmowej korporacji „Gazprom” w Moskwie w 2013 roku.

Początkowo Oleg Skrypka nie wiedział, kto dokładnie zlecił ten koncert. Kiedy muzyk dowiedział się, jak nazywa się ta korporacja, zapytał, dlaczego do występu wybrano właśnie ukraiński zespół.

Później okazało się, że w firmie pracowało wielu mieszkańców Kijowa.

„Trwały już ostre wojny gazowe, a nas zapraszano do Moskwy. To było naprawdę przerażające. Wystąpiliśmy. Zapraszali nas głównie zamożni Rosjanie, często dlatego, że mieli ukraińskie pochodzenie. Bardzo, bardzo wielu miało ukraińskie korzenie” – opowiedział wokalista.

Skrypka opowiedział o tym w wywiadzie udzielonym Wasylowi Tymoszenko.

Wcześniej lider zespołu „Vopli Vidoplyasova” Oleg Skrypka w wywiadzie dla Wasyla Tymoszenki opowiedział o konflikcie z rosyjskim ideologiem Aleksandrem Duginem podczas swoich poprzednich występów w Moskwie.

Wcześniej lider zespołu „Vopli Vidoplyasova”, Oleg Skrypka, wypowiedział się na temat współczesnej sztuki ukraińskiej i wskazał cechy, które jego zdaniem negatywnie wpływają na gust kulturowy społeczeństwa ukraińskiego.

Wcześniej Oleg Skrypka zaprezentował nowy teledysk do utworu „Maszyna” — jednej z najszybszych i najbardziej energicznych piosenek zespołu „Vopli Vidopliassova”.

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