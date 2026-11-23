W ósmym odcinku programu „Zważeni i szczęśliwi” uczestnicy zakończyli etap drużynowy i rywalizowali w przeprawie przez jezioro na łodziach z dziurami. Za zwycięstwo drużyna otrzymywała przewagę, a ci, którzy zajęli drugie miejsce — dodatkowe 3 kg podczas ważenia.

Przed próbą Daniel Salem zaproponował uczestnikom wybór między zwycięstwem drużynowym a osobistą korzyścią. Aby zdobyć bonus, trzeba było utrudnić zadanie swojej drużynie – dodając dziury, ładunek lub odbierając wiosło.

Uczestnicy przeszli również trening pokonywania pokus, przygotowany przez Marinę Borzhemską, sprawdzający ich wytrzymałość i samokontrolę.

W wyniku ważenia program opuścił Oleksandr Obodowski z Odessy. Na początku programu ważył 191 kg i planował schudnąć o 80 kg. Mężczyzna opowiadał, że przybrał na wadze z powodu siedzącej pracy i objadania się w stresie, a udział w programie stał się dla niego szansą na poprawę zdrowia i uniknięcie ryzyka zawału serca lub udaru mózgu.

Źródło: STB.

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